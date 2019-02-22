Tatil sonrası okula uyum için dikkat edilmesi gerekenler

UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, çocukların okul düzenlerinin tatil döneminde değişikliğe uğradığını belirterek, çocuğun yeniden belli bir düzene uyum sağlama süreci olduğunu hatırlatarak, sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için çocuğun öncelikle uyku saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, çocukların okul düzenlerinin tatil döneminde değişikliğe uğradığını belirterek, okulların başlamasıyla birlikte bu durumun çocuğun okula uyum sürecini zorlaştırdığına dikkat çekti.

Doç. Dr. Gür, çocuğun erken yatma, erken kalkma, uykusunu alma, zamanında hazırlanma, planlı-programlı olma, gibi konularda sıkıntılar yaşanabileceğini belirterek, bazı çocukların ilk birkaç gün okula gitmekte isteksiz olabileceğini açıkladı. Bu durumun genellikle okula başlanan ilk haftada gözlemlendiğini aktaran Gür, çocuğun yeniden belli bir düzene uyum sağlama süreci olduğunu hatırlatarak, sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için çocuğun öncelikle uyku saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Çocuğun uykusunu alarak zamanında uyanması ve güne keyifli başlaması açısından bu durumun önemli olduğunu kaydedenÇağla Gür, uykusunu alamayan çocuğun keyifsiz ve hırçın olabileceğine dikkat çekti. Gür, ailelerin televizyon izlerken veya bilgisayar/cep telefonuyla vakit geçirirken, çocuğu uyumaya göndermenin zor olduğunu aktararak, çocuğun uyku saatininyaklaşmasıyla evde sessiz-sakin bir ortam hazırlamanın faydalı olacağını işaret etti.

Katı bir ders çalışma programı ve yüksek başarı beklentisini vurgulamak yerine ilk günlerde daha esnek olunması gerektiğine değinen Gür, beklentinin biraz daha aşağıda tutulmasıyla okula uyum sürecinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Doç. Dr. Gür, insanların düşünceleri, tepkileri, kendilerini yönlendirmeleri ve geleceğe yönelik davranışları üzerinde tekrarlar, görseller ve duyguların oldukça etkili olduğunu kaydetti. Bu bağlamda çocuklarasürekli olarak nelerin tekrar edilip,söylendiğine ve görsel olarak nelerinsunulduğunadikkat edilmesi gerektiğini aktaranGür, bu sayedeailelerin çocuğun neler gözlemlediğini ve hangi duyguları yaşadığını fark edebileceklerinive çocuklarını yönlendirirken daha farkındalık sahibi olabileceklerini kaydetti.