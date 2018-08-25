Tatil Sonrası Depresyonundan Kurtulmanın 11 Farklı Yolu

Yoğun iş hayatından ve şehirden herkes çok yoruldu. Bir hafta da olsa, bir ay da olsa nefes alabilmek, dinlenmek, farklı havalar soluyabilmek için kendinizi tatile adadınız. Sonra gittiğiniz o tatillere çabucak adapte oldunuz. Eve dönmek vakti geldiğindeyse adaptasyonun neredeyse imkansız hale geldiğini hissettiniz. Tatil bitti! Adaptasyon da siz istedikten sonra en kolayı…

Sıcak kumsalları, gece eğlencelerini, dilediğiniz kadar uyuyabildiğiniz günleri artık geride bıraktınız. Sonbahar kapıya dayandı. Stresli hayatınıza geri döndünüz, pozitif enerjiye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Sizler için sonbahara ve iş hayatınıza dönerken daha çabuk adapte olamanızı sağlayacak önerilerimiz var! Hadi sayfayı aşağı kaydıralım.

1. Hareket et!

Tatil dönüşü vücudunu saracak olan uyuşukluğu bir an önce üzerinden savmalısın. Sonbaharın serin akşamlarında yürüyüş yapabilir, yüzme kursuna yazılabilirsin, böylece tatili anımsatan aktiviteler yapmak en azından günde yarım saat yapacağın bir egzersiz başlarda yorucu gelse de sonradan vücudunda mutluluk hormonunu salgılamaya başlayacak. Daha dinç ve dinamik bir insana dönüşeceksin. Hem tatilde yediğin yemeklerin ve tatlıların kalıcı bir etki yaratmasını istemezsin değil mi?

2. Evini temizle

Bu öneri hoşuna gitmemiş olabilir ama etkisi sana da mantıklı gelecek. Günlerce otel odalarında kaldıktan sonra evine yabancılaşmış olabilirsin. Temizlik yaptığında evinle ve eşyalarınla olan bağını tekrardan güçlendirmiş olacaksın. Aidiyet hissi rahatlamanı sağlayacak ve tatili daha az özlemeye başlayacaksın.

3. Sosyalleş

Mevsim geçişlerinde ve tatil dönüşünde yaşadığınız depresyon, eğlenceli aktivite yapma şevkini kırar. Tek başına plan yapmak, ağırlık gibi gelir. O yüzden, boş zamanlarınızı evde geçirerek, daha mutlu olacağını sanırsın. İşte tam da böyle zamanlarda, sevdiğimiz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Ailenizle hafta sonu piknikleri, en basitinden arkadaşlarınla kahve sohbetleri, stresli halini unutmanı kolaylaştıracaktır.

4. Renkli giyin

Renklerin ruhumuzda nasıl büyük etkiler yarattığını artık biliyoruz. Tatil dönüşü depresyonunu hafifletmek adına renkli giyinmelisin. Enerjini arttıracak ve istemsizce daha güler yüzlü olacaksın.

5. Sosyal medya paylaşımlarına devam et

Tatil boyunca birçok paylaşım yaptın, eve döndüğünde bunu bırakma. Tatilden fotoğraflar paylaşmaya devam et. Tatilin pozitif etkisi daha uzun süre devam etmeli.

6. Mesai sonlarında kendini ödüllendir

Yoğun iş gününün sonunda koşa koşa eve gidip uyumak istiyorsun ama bunu kendine yapma. Zamanının tümünü iş yerinde ve evde geçirme. Stresli ve yorucu iş gününün sonunda biraz kendinden uzaklaşmak adına sinemaya gidebilir, sevdiğin bir dondurmacıya gidebilir yahut alışverişe yapabilirsin.

7. Yeni bir hobi edin

Otelde rastladığın turistler, eğlenmeye gittiğin mekandaki müzisyenler derken aslında birçok ilham toplamış oluyorsun. Tatilini yaptın, dinlendin… yine aynı rutinine dönmek depresyonun en önemli sebeplerinden biri. Hayatına yenilik katmak adına yeni bir hobi edinebilirsin. Bu yeni bir dil öğrenmek, spora yapmak ya da enstrüman çalmak olabilir.

8. Sürükleyici kitaplar okuyun

Kendinizden, yoğun iş hayatından biraz uzaklaşmak için sürükleyici kitaplar okumak işe yarayacaktır.

9. Detox yapın

Ruhunuza ve vücudunuza tazelik katacak, vücudunuzu dinlendirecek bir detox yapabilirsin. Aklına sadece beslenme odaklı detoxlar gelmesin, haftada bir gün dijital detox yapıp telefon, bilgisayar ve televizyondan uzak kalıp biraz kendine ve sevdiklerine odaklanabilirsin.

10. Sonbahar hazırlık yapın



Sonbahar kapıya dayandı, bu mevsim geçişini keyifli hale getirebilirsin. Sonbahar için kıyafet alışverişi yapabilir, film listesi hazırlayabilir ya da yeni sezon tiyatro oyunlarına gitmek için program yapabilirsin.

11. Yeni arkadaşlar edin

İş arkadaşların ve seni yakından tanıyan insanlar sana yeterli geliyor olabilir ama aslında bu da seni bir rutinin parçası haline getiriyor. Bizim amacımız ise depresyondan kaçınmak ve hayatımıza yenilikler katmak. Yeni aktivitelerin beraberinde hayatına yeni insanlar da katmalısın. Birini en baştan tanımak, seni heyecanlandıran anılarını yeniden anlatabilmek yani paylaşacak çok fazla şeyiniz olması tatil sonrasında ruhuna çok iyi gelecek.