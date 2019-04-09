banner255
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
109 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
81 0
 
Süper Çamlık
Süper Çamlık
22 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
53 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
66 0
Hiç ders almıyoruz
Hiç ders almıyoruz
26 0
banner82

Tansiyon ilaçlarının yerini ses dalgaları alacak

banner27

İngiliz Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, böbreklerdeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonu tedavi etiklerini duyurdular

banner262
Tansiyon ilaçlarının yerini ses dalgaları alacak
banner267

 

İngiltere'de araştırmacılar, 140 gönüllü tansiyon hastasının böbreklerindeki sinir hücrelerini yoğun ses dalgalarıyla yakarak hipertansiyonun tedavisini mümkün hale getirdiğini öne sürdü. Yüksek tansiyon problemi ortadan kalkan hastalarda, kalp krizi ve felç riski de neredeyse yan yarıya düştü. 

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin konferansında, 60 dakika süren terapiyle, hastaların yüzde 60'ında başarılı sonuç elde edildiğini ve yüzde 30'unun artık tansiyon ilaçlarının hiç birini kullanmasına gerek kalmadığı söylendi.

Circulation dergisinde yayımlanan araştırmada 'böbrek denarvasyonu' denilen tedavinin sinir hücrelerini öldürerek beyin ve böbrek arasındaki bağlantıyı azalttığını, bunun da tansiyonun yükselmesini yavaşlattığı belirtiliyor.

KOMPLİKASYONU YOK

Araştırmaya çeşitli ülkelerden katılan gönüllülerin hiçbirinde tedavi boyunca veya sonrasında sağlığı tehdit eden herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Yeni tedavi yöntemiyle, baş dönmesi, baş ağrısı, ishal ve yorgunluk gibi yan etkileri bulunan tansiyon ilaçlarının kullanılmasına gerek duyulmayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.