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Tansiyon hastasının corona salgınında dikkat etmesi gereken 9 kural

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Tansiyon hastaları Kovid-19 salgınında yüksek risk oluşturan gruplar arasında.

Tansiyon hastasının corona salgınında dikkat etmesi gereken 9 kural

Tansiyon hastaları bu nedenle endişe yaşıyor ancak kontrol altına alınmayan stresin tansiyon düzensizliği açısından daha olumsuz sonuçlar doğurabileceği unutulmamalı.

Dünyada 100 bin, Türkiye’de ise 1006 insanın ölümüne yol açan corona virüsten korunmada atılacak ilk adım evde kalmak ve bilim insanlarının önerdiği tedbirlere uymak.

Yüksek risk grubunda olanlardan tansiyon hastalarının durumuna dikkat çeken Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, tansiyon hastalarında stres yönetiminin önemine değindi.  Paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükseltebileceğini söyleyen Dr. Akpolat, tansiyon hastalarının corona virüs günlerinde dikkat etmesi gerekenleri anlattı:

Panik yapmayın: Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir.

İbuprofen içeren ilaçlar tansiyonu yükseltebilir: İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir. 

Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin ya da kesmeyin: Doktorunuzla iletişim kanallarını açık tutun. Ona danışmadan kendi kendinize ilacınızı değiştirmeyin da ilaç kullanmayı bırakmayın.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun: Bağışıklığı sisteminin güçlü olması önemli ama sırf güçlendirsin diye bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku hem gerginliğinizi azaltır hem de bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.

Tuza daha çok dikkat edin: Fazla tuzlu tüketerek kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tuz hem tansiyon yükseltir hem de bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Evde de olsanız hareket edin: Evde olsanız bile evin içinde günde 10 bin adım atabilirsiniz. Televizyon seyrederken adım atabilirsiniz. Bir şeyler dinleyerek evin koridorunda yürüyebilirsiniz. Çok güzel, eğlenceli seçenekler var. İnternet sayesinde çoğuna ulaşmak mümkün. Sırt, karın gibi kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Egzersiz yaparken kendinizi zorlamayın, sakatlanırsanız hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirin: Ev işlerini paylaşın. Birlikte yemek yapın, oyun oynayın. Yalnız yaşıyorsanız arkadaşlarınızla telefonla konuşun, telefonla konuşurken evin içinde adım da atabilirsiniz.

Stresinizi azaltın: Stresinizi azaltıp kilo verebilirseniz belki tansiyon ilacına bile ihtiyacınız kalmayabilir.

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