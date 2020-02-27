Tam olarak ne işe yaradığını bilmediğimiz 9 organımız

Bilim adamlarının fonksiyonlarını hala tam olarak kavrayamadığı organlarımız var! İşte ne işe yaradığını bilmediğimiz organlardan bazıları...

Epifiz

Bu bez melatonin hormonu üretir. Üretimi geceleri olur ve vücudun günlük ritmi tarafından düzenlenir. Bazı balıklar, amfibiler ve sürüngenler epifiz yerine üçüncü göze sahiptir. Farklı ışık yoğunluğunu algılayabilir ancak görüntü üretme yeteneği yoktur. Retinası ve ona uygun lensi mevcuttur ancak fonksiyonları insan epifizine kıyaslandığında farklıdır, o fark da insanlardaki 24 saatlik ritim düzenlemesidir. Ezoterikler söz konusu olduğunda üçüncü gözden bahsedilebilir ancak epifiz de zihnin bir köşesindedir. Ama bizler için, epifizin gözle alakalı hiçbir fonksiyonu yoktur.

Kuyruk sokumu kemiği

Çoğumuz kuyruk sokumu kemiğinin artık körelmiş bir bölüm olduğunu biliyoruz ancak çok azımız fonksiyonlarının farkındayız. Kuyruk sokumu bağırsakların ve boşaltım sisteminin işlemesinde gerekli olan kas ve bağların sabitlenmesini sağlar. Buna ek olarak, vücut pozisyonunuzu değiştirdiğinizde, fiziksel yüklerin doğru olarak dağıtılması da yine bu kemiğin işlevidir.

Apandis

Otçul hayvanlarda yaşayan selülozu sindirecek bakteriler mevcuttur. Ancak insanlarda bu bakteriler daha da önemlidir. Apandis, enfeksiyon kapma riski altındadır ve bu durumda acilen çıkarılması gerekir. Bu yüzden Amerika’da apandisi doğduktan hemen sonra çıkarmak bir süredir standart prosedür idi. Ancak, çocukların daha yavaş gelişmesine ve daha sık hasta olmasına sebep olduğu ortaya çıkarıldı. Apandis, yararlı bakterilerin bağırsaklarımızda yaşamalarını sağlayan bir çiftlik adeta… Bu yüzden de apandisi çıkarılmış kimseler zehirlendiklerinde daha geç iyileşiyorlar ve bağışıklık sistemleri daha zayıf oluyor.

Bademcikler

Bademcikler bizim bakterilerden ve virüslerden solunum sayesinde etki altında kalmamamız için uğraşırlar. Bazen, bademcikler enfekte olurlar ve uzun süre böyle kalırlar, bazen ise bizi korumak yerine hastalığın birebir kaynağı olurlar. Böyle durumlarda doktorlar cerrahi müdahale ile bademcikleri alır. Ancak, bademciklerin bağışıklık sistemi açısından tam manasıyla rolü nedir, bu hala bilinmiyor.

Erkeklerde meme ucu

Aslında erkeklerde de meme ucu olmasının yegane sebebi, Y kromozomunun döllenme gerçekleştikten sonra aktif olmaması ve ancak ikinci aydan itibaren aktif olması. Bu sürede gelişim fetüs için devam ederken, meme uçları oluşuyor. Ardından cinsiyet hormonları salgılanmaya başlıyor ve gelişim bu yönde devam ediyor. Meme uçları ise baki kalıyor.

Dalak

Dalak, bir zamanların en ama en gizemli organıydı. Fonksiyonları hala tam manasıyla bilinmiyor. Yalnız şunları biliyoruz; lenfosit ve antikor üretiyor; eskiyen kırmızı kan hücrelerinden kurtuluyor ve kalanlarını da karaciğere yolluyor; vücut çok ciddi bir fiziksel yükle karşılaştığında vücudun kan deposu olarak çalışıyor. Bundan ötesi varsa da ne yazık ki bilmiyoruz.

Paranazal sinüs

Paranazal sinüs hakkında da çok fazla tartışma var ve teoriler var, ancak kesinlikle bilinenlere göre sinüsler kafatasındaki kemik ağırlığını düşürüyor; insanın sesinin üretilmesini sağlıyor; şok emici özelliği sayesinde travmaların şiddetini azaltıyor ve soluduğunuz havanın ısınması ve nemlenmesini sağlıyor.

Boyun altı bezi

Burada virüs ve enfeksiyonlarla savaşan T hücreleri üretiliyor. Bu üretim yaşamın ilk iki veya üç yılında oldukça aktifken, sonradan düşüşe geçiyor. 30 yaşına gelindiğinde timüs çalışmayı neredeyse tamamen bırakıyor, yaşlılarda ise tamamen durmuş olduğunu söylemek mümkün.

Vomeronazal organ

Bu organ daha çok hayvanlarda gelişmiştir. Vomeronazal organ sayesinde, koku yoluyla alamayacakları uçucu kimyasalların alımı sağlanır. Feromon alımı için de hayvanlarda kullanılır. Bu organ insanlarda da mevcut ancak neye hizmet ettiği bilinmiyor.