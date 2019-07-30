Beyaz ekmek mi tam buğday ekmeği mi? Son dönemde beyaz ekmek yerine tercih edilen tam buğday ekmeğinin faydalarına gelin birlikte bakalım

Ekmekten vazgeçmek malum zor; ama beyaz ekmeğin de lezzetinin yanında kalorisi ortada… Son yıllarda ekmekten vazgeçemeyen ama sağlığına ve kilosuna da dikkat etmeye çalışanların tercihi ise tam buğday ekmeği oluyor.

Peki tam buğday ekmeğini tercih etmenin sebepleri neler biliyor musunuz? Örneğin; tam buğday unu üretilirken; içeriğindeki kepek, rüşeym ve protein gibi yüksek besin değerlerini korumaya devam ediyor olması bile beyaz ekmek yerine tercih edilmesine bir sebep…

Tam buğday ekmeğinin faydaları neler?

Lif, mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Uzmanların ve diyetisyenlerin özellikle önerdikleri tam buğday ekmeği, sindirimi kolaylaştırır ve kolesterolden kan şekeri düzeyine kadar birçok alanda direnç sağlar. Buğday kepeği, içeriğinde yüksek miktarda bulunan B1 ve B vitamini sayesinde beyin için oldukça önemlidir. Ayrıca eksikliğinde yorgunluk, depresyon, halsizlik ve fiziksel koordinasyonda bozukluk gibi problemler görülen B1 vitamini sağlıklı bir dolaşım sistemi için de önemlidir. Buğday kepeğinin tüketilmesi sayesinde vücut, işlevlerini çok daha güçlü bir şekilde gerçekleştirir, bu da günlük yaşamınızda çok daha enerjik ve dinç hissetmenizi sağlar.

Elbette tam buğday ekmeğini tüketirken de fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekiyor. Her şeyin olduğu gibi tam buğday ekmeğinin de fazlası zarar… Gelelim tam buğday ekmeğinin faydalarına… İşte son dönemde tercih edilen tam buğday ekmeğinin faydaları:

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Beyaz ekmekten besin değeri açısından daha zengin olan tam buğday ekmeği; B1, B2, B3 ve B9 (folik asit) vitaminleri, E vitamini, magnezyum, demir, selenyum, potasyum, fitokimyasallar ve antioksidanlar içerir. Besin değeri zengin olan tam buğday ekmeğini tükettiğinizde bağışıklık sisteminiz güçlenir ve vücudunuz hastalıklara karşı dirençli olur.

2. Sindirimi kolaylaştırır

Zengin lif kaynağı olan tam buğday ekmeği aynı zamanda bağırsakların daha kolay ve düzenli çalışmasını sağlayarak sindirimin kolaylaştırır. Colorado State Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; tam buğday ekmeği lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve metabolizmanın daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Ayrıca kolon duvarında küçük keselerin oluştuğu, iltihaplanma, kabızlık, ishal ve ağrıya neden olan divertikülozu önlemeye de yardımcı olur.

3. Kilo vermeye yardımcı olur

Diyet yapanların listesinde olmazsa olmazlardan biri de tam buğday ekmeği. Besin uzmanlarının önerdiği tam buğday ekmeği besin değerleri ve lif içeriği sayesinde kilo vermeye de yardımcı olur. Uzun süre tok kalmaya yardımcı olan tam buğday ekmeğinin kalorisi beyaz ekmeğe göre daha düşüktür.

Tam tahıllı ekmek direkt kilo vermenize etki etmese de araştırmalar sahip olduğunuz vücut yağını azaltmanıza yardımcı olabileceğini ve bu yağın daha sağlıklı bir dağılımına yol açabileceğini göstermiştir.

4.Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabilir

Tam buğday ekmeği yukarıda saydığımız besin zenginliği sayesinde kötü kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabilir. Aynı zamanda her ikisi de kalp hastalığına önemli katkı sağlayan trigliseritleri düşürebilir.

5. Tansiyonu düşürür

Kalp hastalığı riskini de azaltan tam buğdaylı ekmek tercihi; kan kolesterolünü, trigliseritleri, kan basıncını ve insülin seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğü gibi tansiyonu da düşürmeye yardımcı olur. Hem kolesterolü hem de tansiyonu düşürmesi nedeniyle kalp sağlığı için faydalı bir ekmek türü diyebiliz.