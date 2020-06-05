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Tam bir skandal

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Paslı civi veyahut benzeri şeylerin batması veya kesmesi sonrasında zehirlenmeye karşın önlem olarak yapılan tetanoz aşısının ne devlet hastanelerinde ne de eczanelerde mevcut olmadığı bildirildi

Tam bir skandal

Niyazi Ergülen

Ülkemizde sağlık alanında herşeyin yolunda olduğu ve çok iyi bir sağlık sistemimiz olduğu söylemlerinin son günlerde dillendirilmesine karşın sağlık alanında dün yaşanan bir olay bu kadarına da pes dedirtti.

Bize ulaşan bilgilere göre, Lefke’de ikamet eden Mehmet Kısa adlı vatandaşımız dün öğleden sonra Lefke’de çalıştığı bir inşaata civiye bastı. Mehmet Kısa herhangi bir zehirlenmenin önüne geçme amacıyla tetanoz aşısı olmak için önce Cengiz Topel Hastanesine gitti. Ancak Cengiz Topel Hastanesi’nde tetanoz aşısı bulunmadığı için Kısa Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine gönderildi. Dr Burhan Nalbantoglu Hastanesine giden Kısa buradaki görevlilerin kendisine ‘tetanoz aşısı yok’ dediler. Ve kendisine dışardan ara dedikleri için Mehmet Kısa bir çok eczane gezdi ancak tetanoz aşısını bulamadı.

Bu konuda sitem eden Mehmet Kısa, koskoca ülkede ne devlette ne de özelde bir tetanoz aşısı bulamamanın çok düşündürücü olduğunu belirterek “Bu çividen zehirlensek ve de aşı olamadığı için ölsek bunun hesabını kim verecek?” diye sorguladı.

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