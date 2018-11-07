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Tabipler Birliği yönetimi görev dağılımı yaptı

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Tabipler Birliği yönetimi görev dağılımı yaptı
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin  27 Ekim’de gerçekleşen 22. Olağan Genel Kurul’unda göreve getirilen Başkan ve Yönetim Kurulu 30 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirererek görev dağılımı yaptı.

Tabipler Birliği Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Başkan: Özlem Gürkut, Asbaşkan:Halil Bakkaloğlu, Genel Sekreter:Düriye Deren Oygar

Mali Sekreter: Ayşe Günbay, Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu:Emre Yusuf Vudalı,  Okan Yücel,

Eğitim Sorumlusu: Mehmet Mehmetoğlu, Sonuç Büyük, Düriye Deren Oygar, Çevre Sorumlusu:Halil Bakkaloğlu, Mehmet Mehmetoğlu, Dış İlişkiler Sorumlusu: Emre Yusuf Vudalı,  Sonuç Büyük, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu:Elşen, Mülazimoğlu, Yayınlar ve Basın Sorumlusu:Sonuç Büyük.

Tabipler Birliği Başkanı  Özlem Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni dönemde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, ülkede çağdaş, insan odaklı, adil ve erişilebilir bir sağlık sisteminin yerleştirilmesi için çalışırken aynı zamanda insan sağlığının korunması amacıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için de çaba sarf etme kararlığında olduklarını kaydetti.

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