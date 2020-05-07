Tabibler Birliği uyardı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, önlemleri gevşetme kararı alınan bu günlerde, risk grubundaki kişileri korumaya devam etmek gerektiğini vurguladı.

Tabipler Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı Vudalı, “Risk grubundaki kişileri etkin bir aşı veya tedavi bulunana kadar korumaya devam etmemiz önemlidir” dedi.

Vudalı yaptığı yazılı açıklamada, risk grubundaki kişilerin işe başlatılması durumunda ‘home office’ yani evden çalışmasının sağlanması veya uygulanamıyor ise idari izin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgilerde, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunun öğrenildiğini kaydetti.

Hastalıktan en çok etkilenen kişilerin, 60 yaş üstü olanlar, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser ve obezite olduğuna dikkat çeken Vudalı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle ne kadar zor da olsa risk grubundaki sevdiklerimiz ile aramıza fiziksel mesafe (2 metre) koymamız gerekiyor. Ancak bu stresli ve izole dönemde onları yalnız bırakmayalım, telefon veya görüntülü konuşma ile sevdiklerimiz ile iletişimde kalalım.”