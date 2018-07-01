Sürekli kalp yetmezliği bulunan hastalar sürekli takipte

Kalp yetmezliği bulunan hastalar yaşam boyu ücretsiz sağlık kontrolleri ile takip ediliyor. İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nin Kurulduğu günden bu yana 100’ün üzerinde hastaya ulaşılarak sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi işbirliğinde kurulduğu Kasım 2017’den beri hizmet veren İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, hastaların ücretsiz takip ve tedavileri ile hastaneye yatış ihtiyaçları azaltılıyor.

Kuruluş amacı, hastalara zamanında müdahalede bulunmak, ileri kalp yetmezliğinden doğan ve hayati tehlike yaratan riskleri en aza indirgemek, hastaların yaşam kalitesini artırırken, yaşam sürelerini uzatmak olan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, alanında uzman kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekipleri tarafından kalp sağlığına ilişkin hizmetler sunuluyor.

100’ÜN ÜZERİNDE HASTA İLERİ KALP YETMEZLİĞİ MERKEZİ’NDE TAKİP EDİLİYOR

İleri kalp yetmezliği bulunan hastalara ücretsiz olarak muayene olabilme imkanı sunulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, her hastaya elektrokardiyografi, akciğer filmi, geniş çaplı kan tahlilleri ve ekokardiyografi tetkikleri yapılıyor, kalp pili bulunan hastaların kalp pilleri kontrol ediliyor, gerekli görüldüğü takdirde yeni ilaç tedavileri uygulanıyor, su ve tuz kısıtlaması ile kilo takibi eğitimleri veriliyor. Kurulduğu günden bu yana 100’ün üzerinde hastaya ulaşılan İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde hastaların sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor.

“İLERİ KALP YETMEZLİĞİ BULUNAN HASTALAR HEM YDÜ HASTANESİ HEM DE DR. SUAT GÜNSEL GİRNE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HİZMET ALABİLİYOR”

İleri kalp yetmezliği hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp yetmezliğinin ilerleyici bir hastalık olduğunu bu nedenle hastaların düzenli olarak takip edilmesi ve önerilen şekilde tedavilerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Takip ve tedavinin yeterince uygulanmadığı durumlarda, yetmezlikle ilgili ilerlemenin hızlanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, hastaların İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından multidisipliner yaklaşımla takip gereksiniminin büyük önem taşıdığını belirtti. İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvuran ve ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastaların yaşamları süresince ayaktan muayene ve takip ücretlerinin Yakın Doğu Üniversitesi Vakfı tarafından karşılanacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, hastaların hem Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hem de Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet alabileceklerini ifade etti.

“HASTALARIN MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZENLİ TETKİK VE TAKİPLERİ SAYESİNDE, HASTANEYE YATIŞ İHTİYAÇLARI AZALTILIYOR.”

İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’nde, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip tarafından sunulan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, merkeze başvuran hastalara geniş kapsamlı kalp tetkikleri yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “İleri Kalp Yetmezliği Merkezi’ne başvurmak isteyen hastalar, ileri kalp yetmezliği kriterlerine uygun olup olmadığını öğrenebilmek için randevu sistemi ile polikliniğimize başvurabiliyor. Ön değerlendirmelerinde ileri kalp yetmezliği hastası olduklarının tespit edilmesi halinde, ayni gün içerisinde merkezimizde kayıtları yapılmak suretiyle, üç aylık sürelerle takipleri planlanıyor. Düzenli olarak uygulanacak tetkik ve kontrollerle hastaların hastaneye yatış ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.”