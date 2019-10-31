Spastik kolon ve beslenme

Spastik kolon veya diğer adlarıyla huzursuz bağırsak sendromu (iritabl bağırsak sendromu) halk arasında sık görülen, yaşam süresini kısıtlamayan, gastrointestinal bir hastalıktır. Genellikle kadınlarda ve orta yaş grubunda daha sık görülmektedir. Kolonun aşırı düzensiz çalışması sonucu gelişir. Stres, az posalı diyet, kalın bağırsak enfeksiyonu, divertikülit, besin alerjileri, spastik kolonun gelişimini hızlandıran unsurlardır.

Spastik kolon bulguları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. 3 şekilde kendisi belli eder;

Spastik kolit: kronik kabızlık, karın ağırları, karında gerginlik ve hazımsızlık hissi. Mukoz kolit: sulu ishal ve karın ağrısı olmadan kendisi gösterir. Spastik ve mukoz kolit: hem ishal hem kabızlık.

Genel bulgular arasında alt karın ağrısı, ağrı başlaması ile bağırsak hareketlerinde artış, yemek sonrası karın ağrılarının artması vardır.

Beslenme

Spastik kolon bulgusu rastlanan bir kişide bulgulara bakılarak beslenme planlanmalıdır. Eğer kabızlık sık görülüyorsa yüksek lifli diyet önerilirken, ishal şeklinde olan bulgularda yağdan kısıtlı diyet önerilmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda tuzlanmış, tütsülenmiş et, kabuklu deniz ürünleri, çiğ soğan, mısır, turunçgiller, buğday, yulaf, çavdar, koyu çay, kahve, çikolata, katkılı yiyecekler, spastik kolon semptomlarını artırdığı belirtilmiştir.

Az az ve sık sık beslenin

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasında en büyük destek az az ve sık sık beslenmektir. Öğün sayınızı artırın öğündeki besin miktarını azaltın.

İyice çiğneyin

İlk sindirim ağızda başlar. Sindirim sistemini rahat çalışması için ve daha hızlı emilim için iyice çiğneyin.

Gazlı besinlerden uzak durun

Baklagil, lahana, brüksel lahanası, bezelye, en çok bağırsaklarda gaz oluşturan besinleridir. Kimyon ve zencefil gaz gidericidir yemeklerinizde kullanın.

Güne kahvaltı yaparak başlayın

Metabolizmanızı uyandırmak için güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.

Egzersiz şart

Bağırsak ve mide problemi olan kişiler beslenmelerine özen gösterirken dolaşımın daha düzenli ve metabolizmayı, bağırsak hareketlerini düzenlemek için mutlaka egzersiz yapmalıdırlar.

Olmazsa olmaz su

İshal tedavisi ve kabızlık tedavisinde olmazsa olmazı sudur. Bağırsak hareketlerinin düzenli çalışması için ideal kilonuz başına 35 ml su yani ortalama 2-3 litre arası su içmelisiniz.

Bağırsak düşmanı stres

Bağırsaklarımız 2. Beyindir ve santral sinir sisteminin etkilediği bir organdır. Aşırı stres bağırsaklardaki yararlı bakteri oranın düşürdüğü gibi gaz oluşumunu da artırmaktadır.

Yavaş yemek yeyin

En az 20 dakikada yemeğinizi bitirin böylelikle mide ve bağırsak sisteminize hızlı şekilde yüklenmezsiniz.

Lifli beslenin

Bağırsak sağlığı için su tüketiminden sonra en önemli besin kaynağı lifli besinlerdir sağlıklı bir birey günde 30 gr lif tüketmelidir. Her gün 2 porsiyon sebze (öğle ve akşam yemeğinde) günde 2-3 porsiyon meyve tüketmeyi alışkanlık haline getirin.