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“Sosyal bakım sigortası devreye sokulmalı”

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“Sosyal bakım sigortası devreye sokulmalı”
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürel değerleri yarınlara taşımayı sağlayan en değerli varlıklar olduğunu ifade ederek, yaşlılar haftasını kutladı.  

Sevinç, Yaşlılar Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, dünyada gelişmiş ülkelerin çoğunda 65 yaşın kronolojik olarak yaşlılığın başlangıç zamanı olarak kabul edildiğini, fakat az gelişmiş ülkelerde bu sınırın 60 yaş olarak değerlendirildiğine dikkat çekti.  

Dünya nüfusunun, sağlık alanındaki gelişmeler ve doğum oranlarının azalması sonucunda hızla yaşlandığını ifade eden Sevinç, bunun da, temel sağlık hizmetleri yanında, uzun dönem bakım hizmetleri ihtiyacında da bir artışa neden olduğunu, ayrıca daha büyük ve iyi eğitimli bir işgücü gereksinimini ortaya çıkardığını kaydetti.  

Mesajında yaşlı nüfusun temel problemlerine işaret eden Sevinç, sosyal bakım sigortasını devreye sokmak ve gerçek bakım hizmeti sunan bakımevi modeline yönelmek suretiyle sorunlara akılcı çözümler bulunabileceğini vurguladı.  

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