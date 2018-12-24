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Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı

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Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Özel Kalem Müdürü olan Sonat Altuğ, yoğun bakım ünitesinden normal servise alındı.  17 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Sonat Altuğ, haberi sosyal medya hesabından aktardı. 

Sonat Altuğ, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“7 Aralık tarihinden beridir başhekim Dr. Bülent Dizdarlı (sonsuz tesekkurlerimle) yönetimindeki Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekteydim. Yoğun bakım sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı gözetiminde ve yoğun bakımdaki hemşire ve hastabakıcıların insanüstü çabaları ve gayretleri sonucunda tehlikeyi atlatarak tedavime devam etmek üzere az önce normal servis’e alındım. Ancak, bir süre ziyaretçi yasağım olacak, anlayışınız için teşekkür ederim. Rahatsızlığımın ilk anından itibaren hastaneye gelerek benimle ilgilenen arkadaşım, doktorum Dr. Sıla Usar İncirli’ye, müdahalesi ile hayatımı kurtaran arkadaşım Dr. Süha Halil Akpınar’a, Dr.Çağın Ozankaya’ya, Başhekim yardımcısı arkadaşım Dr. Cenk Soydan’a, ve bu süre içerisinde sürekli olarak yanımızda olan ve pozitif enerjilerini bize gönderen tüm dostlarımıza, duaları ile destek olan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Dualarınızın hepsini duydum, çoğunu not aldım.”

Sonat Altuğ’un tedavisi, bir süre daha Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam edecek.

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