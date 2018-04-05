Şişkin hissetmenize neden olabilecek beş faktör

Son zamanlarda sıkça karşılaştığım şikayet nedenlerinden biri olan şişkinlik konusunu bu hafta HALKIN SESİ sağlık köşesinde ele alıyoruz.

Her birey bazı dönemlerde vücudunda şişkinlikten şikayet edebilir. Bunun nedenleri aşırı yemek yemek veya vücudun su utması veya yenilen besinin vücutta ters reaksiyonlara neden olması veya çeşitli sağlık sorununa da bağlı olabilir (tiroit, gastrit v.b).

1- Hızlı yemek yemek, aşırı hava yutmanıza neden olarak tıpkı gazlı bir içecek tüketmişçesine hissiyat yaratabilir. Bu nedenle yemeklerinizi en az 20 dakika olacak şekilde tüketmeye çalışınız.

2- Aşırı karbonhidrat içeren gıdaları tüketmeniz de vücutta su tutulumuna neden olarak size ciddi anlamda şişkinlik hissi yaşatabilir. Beyaz ekmek, şekerli gıdalar, hamur işleri, meyve suları çok hızlı sindirilip kana karışan gıdalardır ve buna bağlı vücutta şişkinliğe neden olabilirler.

3- Laktoz içeren besinlerden olan süt; gaz, karın ağrısı ve şişkinliğe neden olabilir. Süt içtikten sonra aşırı gaz ve şişkinlik yaşıyorsanız belirli bir süre süt ürünlerinden uzak durmanızda veya bu ürünleri laktozsuz olarak tüketmenizde fayda var.

4- Meyve şekeri olan früktoz vücudumuzda parçalanıp sindirimi zor olan bir çeşit şekerdir. Bazı bireylerde yerde gaz, şişkinlik ve ağrıya neden olabilir. Özellikle piyasada ‘yüksek fruktozlu mısır şurubu’ içeren gıdalardan uzak durulmasında fayda vardır.

5- Gluten alerjisi, vücudumuzun glüteni sindiremeyip bağırsaklara yüklenerek kramp şeklinde ağrıya neden olarak gaz ve şişkinlik yaratmasıdır. Gluten; Buğday, arpa, çavdar ve hazır ambalajlı gıdalarda bulunan bir proteindir. Çocuklarda ishal, kilo kaybı ve ciddi karın şişkinliği ile kendini belli ederken, ileri yaş grubundaki kişilerde özellikle karın bölgesinde ciddi şişkinlikle belli eder.