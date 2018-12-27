“Sigara içme yasağı, diğer tüm yasalar gibi uygulanmak zorundadır”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sigara içme yasağının, diğer tüm yasalar gibi uygulanmak zorunda olduğunu belirterek, “Biz görevimizi yapıyoruz, yapmaya da daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz.

Sağlık Bakanı Filiz Besim yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunu meşgul eden, birkaç gün önce kapalı bir mekânda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personeli ve kendisinin maruz kaldığı durumla ilgili açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

Bakan Besim, birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı olarak bir meyhane restoranda çok üzücü bir olay yaşadıklarını ifade ederek, “Yaşanan olay ibret vericiydi ve paylaşmak zorundaydık. Paylaşımdan sonra yüzlerce güzel yürekli insandan destek mesajları aldık. Elbette eleştiriler de oldu. Saygıyla yapılan her eleştiri bizim için yürüdüğümüz bu kutsal yolda yolumuzu aydınlatan ışıktır ve anlamlıdır” dedi.

Besim yaşanan bu olayla ilgili bazı yanlış aktarımlar olduğunu, bu nedenle olayı tam olarak paylaşma ve aktarma gereği duyduğunu belirterek şöyle devam etti;

“112 Acil Servis Personelimizin sene sonu yemeğine Sağlık Bakanlığı ekibi ve hastane başhekimleri ile birlikte katıldık. Tüm yıl boyunca herkes sıcak yatağında uyurken, gece gündüz, yağmur soğuk demeden yaşam kurtaran 112 Acil ekibi ile çok sıcak, samimi bir yemek yedikten sonra ekibim bana Sıhhiye müfettişlerinin denetim için bölgede olduklarını bildirdi.

Göreve geldiğimiz günden beri hassas olduğumuz konu yasaların uygulanmasıdır. Kanserin ve daha birçok hastalığın nedeni olan kapalı alanlarda sigara içme yasağı bize göre olmazsa olmazımızdır ve diğer tüm yasalar gibi uygulanmak zorundadır.

Koruyucu hekimlik insanları hasta olmadan korumak ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için önemlidir ve Sağlık Bakanlığı'nın en öncelikli görevleri arasındadır. İşte bu nedenledir ki gerek ekibim gerekse ben, bu denetimlerde bizzat bulunarak hem mekân sahiplerini selamlamak, hem de oradaki insanlara seslenme ihtiyacı duyduk”

Besim, “Sağlık Bakanı ve müdürlükleri yasa gereği istediği zaman bizzat denetimlere katılıp bu uygulamaları yerinde yönetebilir. Hal böyle iken, denetlenecek mekana girdiğimiz zaman yoğun bir sigara kokusu aldık, ancak belli ki biz gelmeden uyarılmış olan mekan sahipleri o anda sigara içilmesine izin vermemişlerdi” diyerek, denetçinin kendisine ‘ne yapalım?’ diye sorduğunu, kendisinin de ‘uyarın’ dediğini ancak, mekan sahiplerinin uyarılmasına rağmen orada bulunan bazı konukların sigara içtiklerine şaşkınlıkla tanık olduklarını anlattı.

“MAĞDUR OLAN, KENDİNİ VE BAŞKALARINI SİGARA DUMANINA MARUZ BIRAKIP, HASTALIKLARA SEBEBİYET VERENLERDİR”

Besim açıklamasına söyle devam etti;

“Denetçi tekrar ne yapalım deyince ‘Yasanın gereğini yapın’ dedim. Denetçi ceza yazmak için orada bulunan müşterinin yanına gittiği zaman, maalesef gerek sigara içenlerin, gerekse mekân sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı.

Mekân sahipleri baba oğul bana çok yüksek sesle denetçiyi uyarmam konusunda bağırmaya başladı. Bizler, böyle çirkin bir manzarada olayı ve konuyu daha kötü hale getirmemek için ve oradaki müşterileri rahatsız etmemek için arkadaşlara !gereği yapın, içtiğimiz kahvenin ücretini ödeyip gidelim’ dedim. Çirkin bağırma ve konuşmalara hiç cevap vermeden oradan ayrıldık. Mekân sahipleri park yerine kadar bizi izleyip haklı olduklarını bağırarak anlatmaya çalıştılar.

Bu ülke hepimizindir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve bu topraklara inanıyorsak ve bu ülkede vergi veriyor, maaş alıyorsak, bu ülkenin Meclisi'nin yaptığı yasalara da uymak zorundayız.

Adalet, eşitlik hepimiz içindir. Yürütme, bakanlar ve ekipleri yasaları uygulamak zorundadır. Biz görevimizi yapıyoruz yapmaya da daha yoğun bir şekilde devam edeceğiz”

Besim, bu ülkeyi seven, çocuklarımız ve bu ülke için gelecek bekleyen herkesle el ele vererek mücadeleye devam edeceklerini belirterek, bu olayda bazı yorumların aksine Sağlık Bakanı ve ekibinin mağdur olmadığını, aslında mağdur olanın, kendini ve başkalarını sigara dumanına maruz bırakıp, hastalıklara sebebiyet verenler olduğunu vurguladı.