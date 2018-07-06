banner107
Dünya bugün daha yavaş dönecek
Dünya bugün daha yavaş dönecek
13 0
Bunun adı vahşet!
Bunun adı vahşet!
51 0
Kaymaklı allem gallem
Kaymaklı allem gallem
182 0
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
Kenan'ı Süper Lig’e, Sakallı hazırladı
323 0
Burçlar yalnızken ne yapabilir
Burçlar yalnızken ne yapabilir
71 0
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı
99 0
Yeni bir gezegenin doğumu
Yeni bir gezegenin doğumu
33 0
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
46 0
banner82
banner147

Sıcak havalarda beslenme konusunda önemli uyarılar

banner27

Sıcak havalarda beslenme konusunda önemli uyarılar
banner137

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni  Asena MERTDAĞ ‘‘ Kızartma, kavurma ve hamur işlerinden uzak durulması, bol sıvı alınması ve özellikle su tüketiminin arttırılması, salata ve meyve ağırlıklı yeşil menüler oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena MERTDAĞ Sıcaklığın artmaya başladığı şu günlerde yeme, içme düzenimizde de değişiklikler görülebildiğini belirtti. Yaz döneminde sağlıklı kalabilmek için öğün atlamamaya ve özellikle su tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Asena Mertdağ, sıcaklarla birlikte vücuttan su kaybı artacağından günlük su tüketiminin 2-2,5 lt. olmasının önemine dikkat çekti.

Serinlemek İçin Tercihleriniz Asitli İçecekler Ve Kahve Yerine Taze Sıkılmış Meyve Suyu, Soda, Ayran Olabilir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena MERTDAĞ Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde artan sıcaklıklar ve beslenme konusundaki açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Serinlemek için tercihleriniz asitli içecekler ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suyu, soda, ayran olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir içecek suyun vücuda sağlayacağı faydaları karşılayamaz. Yiyeceğimiz besinleri kızartma / kavurma tarzında pişirmek yerine ızgara veya  haşlanmış olarak pişirmeyi tercih etmeliyiz. Yaz aylarında farklı renk ve çeşitlerde birçok sebze ve meyve olduğundan günlük 2-3 porsiyon sebze ve 3-4 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterilmeliyiz. Tatlı tüketiminde ise şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, dondurma veya meyveli yoğurtlar tercihleriniz arasında olabilir.”

Etiketler; #Sıcak Hava #Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi D
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.