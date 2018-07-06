Sıcak havalarda beslenme konusunda önemli uyarılar

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena MERTDAĞ ‘‘ Kızartma, kavurma ve hamur işlerinden uzak durulması, bol sıvı alınması ve özellikle su tüketiminin arttırılması, salata ve meyve ağırlıklı yeşil menüler oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena MERTDAĞ Sıcaklığın artmaya başladığı şu günlerde yeme, içme düzenimizde de değişiklikler görülebildiğini belirtti. Yaz döneminde sağlıklı kalabilmek için öğün atlamamaya ve özellikle su tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Asena Mertdağ, sıcaklarla birlikte vücuttan su kaybı artacağından günlük su tüketiminin 2-2,5 lt. olmasının önemine dikkat çekti.

Serinlemek İçin Tercihleriniz Asitli İçecekler Ve Kahve Yerine Taze Sıkılmış Meyve Suyu, Soda, Ayran Olabilir.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Asena MERTDAĞ Temmuz ayına girdiğimiz şu günlerde artan sıcaklıklar ve beslenme konusundaki açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Serinlemek için tercihleriniz asitli içecekler ve kahve yerine taze sıkılmış meyve suyu, soda, ayran olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir içecek suyun vücuda sağlayacağı faydaları karşılayamaz. Yiyeceğimiz besinleri kızartma / kavurma tarzında pişirmek yerine ızgara veya haşlanmış olarak pişirmeyi tercih etmeliyiz. Yaz aylarında farklı renk ve çeşitlerde birçok sebze ve meyve olduğundan günlük 2-3 porsiyon sebze ve 3-4 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterilmeliyiz. Tatlı tüketiminde ise şerbetli hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, dondurma veya meyveli yoğurtlar tercihleriniz arasında olabilir.”