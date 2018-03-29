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Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden sert açıklama

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Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden sert açıklama
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 Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB)  Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, MS hastalarına hastanedeki doktorların yanı sıra tüm doktorların reçete yazabileceği yönündeki açıklamaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Gardiyanoğlu, bugün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Filiz Besim’i, pazartesi günü Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan dolayı eleştirdi.

Remzi Gardiyanoğlu, “Hiçbir serbest çalışan hekim kurula çıkarmış olduğu hastasına reçete yazamaz. Bu tamamen grevci statükonun elinde olan bir güçtür. Hiçbir serbest hekim, kronik hastalığı olan bir hastasına reçete yazamaz. Artık tribünlere oynamaktan vazgeçelim” ifadelerini kullandı.

Sağlıktaki sorunların kamu hekimlerinin ikinci işinden daha önemli olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu,  Besim’e “Meclis’ten ikinci  iş yasağıyla geçen düzenlemeye sevindiğinizi belirtmişsiniz. Biz de sizin sevinmenize çok sevindik. Hadi o zaman gereğini yapın…” diye seslendi. 
 

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