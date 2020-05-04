Semptomlara yeni belirtiler eklenmeli

İngiltere’nin önde gelen tanı uzmanlarından Doktor Nick Summerton, corona virüs semptomları listesinin “yetersiz” olduğunu ve salgının yayılmasını önlemek için genişletilmesi gerektiğini söyledi. Resmi kuruluşlar 'salgının belirtileri arasına iştah kaybı, ateş basması ve aşırı yorgunluk semptomlarını da eklenmeli' yorumunda bulunuyor

Resmi kuruluşlar 'salgının belirtileri arasına iştah kaybı, ateş basması ve aşırı yorgunluk semptomlarını da eklenmeli' yorumunda bulunuyor

İngiltere’de halkı uyarmak için listelenen corona virüs semptomlarının yetersiz kaldığı öne sürülüyor.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin önde gelen tanı uzmanlarından Doktor Nick Summerton, corona virüs belirtilerinin, hastalığın ön görülmezliğini yansıtacak şekilde genişletilmesini istiyor.



HÜKÜMETİN LİSTESİNDE SADECE İKİ SEMPTOM VAR



Doktor Summerton, Covid-19 için kullanılan mevcut listenin, hastalığın bireyleri nasıl farklı şekilde etkilediğini vurgulamadığını söylüyor. İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi, halkı uyarmak için web sitesinde sadece yüksek sıcaklık ve kuru, sürekli öksürüğü semptom olarak listeliyor.



Ancak Dr. Summerton nefes darlığı, iştah kaybı, koku veya tat kaybı, yorgunluk, ateş basması, kuru öksürük gibi belirtilerin de listeye eklenmesi konusunda uyarıyor.



Aynı zamanda Summerton, hükümetin semptomları analiz etmek için halk salığı uzmanları tarafından oluşan bir belirti referans grubu oluşturmasını istiyor.



Summerton “Daha geniş semptom grubunun ne olduğunu ve hastaların sahip olduğu semptom kombinasyonlarını düşünmeliyiz. Zaman bizim tarafımızda değil bu yüzden doğru hareket etmeliyiz” dedi.



UYARILARINA YANIT ALAMADI



Doktor Summerton, geçen ay hükümetin test şefi Profesör John Newton’a danışman oldu ve onunla birlikte bu konuyla ilgili üç kez hükümete uyarılarda bulundular. Ancak bir yanıt alamadılar.



Summerton bu konuyla ilgili endişesini dile getirirken, semptomları genişletmenin halkın büyük kesimini salgından koruyabileceğine inanıyor.

Bunun nedeni hastalığı taşıyan birçok İngilizin kendi kendini izole edemeyecek olmaları. Çünkü hükümet tarafından listelenen iki semptomu taşımadıklarını düşünerek hastalığı farklı şekillerde geçirebilirler.



Doktor Summerton “Corona virüs ile dolaşan insanlar var bu endişe verici. Semptomları çözmek çok önemli. Test ve takip yaptığımız her şeyin temelini oluşturuyor” dedi.



DSÖ LİSTEYE 13 YENİ SEMPTOM EKLEDİ



ABD şu anda semptom listesini üçten dokuza genişletirken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) listeye 13 yeni semptom daha ekledi. DSÖ’nün internet sitesinde yer alan semptomlar şöyle;



Sık görülenler belirtiler: Ateş, kuru öksürük, yorgunluk.



Daha az görülenler belirtiler: Ağrı ve sızlamalar, boğaz ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat veya koku kaybı, ciltte dökülme, el veya ayak parmaklarında renk değişikliği.



Ciddi belirtiler: nefes almada zorluk veya nefes darlığı, göğüs ağrısı, konuşma veya hareket kaybı.