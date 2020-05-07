Semizotu ve sağlık

Semizotunu ister salatalarda isterseniz de tıpkı ıspanak pişirir gibi yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Kökeni Orta Doğu ve Hindistan olmakla birlikte dünyanın birçok yerinde bulunan semizotunun en büyük özelliği ve diğer sebzelerden farkı OMEGA-3 yağ asitleri içermesidir.

Semizotunun sağlığa faydaları Kansızlık ve kabızlık problemlerinde semizotu çok faydalı ve etkilidir.

Bol idrar söktürücü ve kanı temizleyici özelliği vardır.

Böbreklerdeki kum ve taşı dökmeyi artırıcı etki sağlar.

İçerdiği yüksek lif sayesinde tok tutucu olup obezite tedavisi ve kilo vermede etkilidir.

Çiğ salatalarda veya cacık içinde çiğ şekilde tüketildiğinde semizotundan daha fazla faydalanırız.

Her yaş grubu bireyin tüketmesi için uygundur. Semizotunun omega-3 içeriği balıktakiyle kıyaslanacak düzeydedir.

Özellikle ürük asit yüksekliği olanlarda sıkça baş ağrısı çekenlerde semizotu etkilidir.

Yapılan çalışmalarda sinirsel problemlerde ve beyin yorgunluğunda etkilidir.

Kalorisi oldukça düşük olan semizotunun diyet yapan bireylerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir sebzedir.

Omega-3 içeriği nedeniyle koroner kalp hastalığı riskini azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeler.

Hamileliğin son aylarında rahim kaslarını fazla çalıştırabileceği i.in seyrek tüketilmesinde fayda vardır.

Meltonin de içeren semizotu uyku problemlerinde de etkili olabilmektedir. Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı mercimekli semizotu salatası Yarım demet semizotu

1 adet kapya biber

2 yk yeşil mercimek haşlanmış şekilde

1 yk tuzsuz kappar turşusu

1 yk sızma zeytinyağı Tüm malzemeleri ince ince doğrayıp karıştırın ve üzerine summak ekleyin. Hem çok lezzetli hem de kilo vermeye destek bir salata sizleri bekliyor, afiyet olsun