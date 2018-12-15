Sel Bölgesi için uyarı

Sağlık Bakanlığı, selden etkilenen bölgelerde kirlilik riski yüksek olduğundan ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun, diş fırçalanmasında ve meyve-sebze yıkanmasında kullanılmaması gerektiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığı, selden etkilenen bölgelerde yaşayanlar için duyuru yayımladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ tarafından açıklanan duyuru ve alındığı belirtilen önlemler şöyle:



“Selden etkilenen bölgelerde kirlilik riski yüksek olduğundan ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyu, diş fırçalanmasında ve meyve-sebze yıkanmasında kullanılmamalıdır.



Ülkemizde yaşanan sel felaketi karşısında, toplum sağlığının bulaşıcı hastalıklara karşı korunması açısından alınan önlemler;



Sel baskınlarında uyulması gereken kurallar ve önlemler ile ilgili halkı bilgilendirmek maksadıyla basında ve Sağlık Bakanlığı web sayfasında duyuru yayınlanmıştır. Aynı duyuru metni tüm belediyelere iletilmek üzere Belediyeler Birliği’ne gönderilmiştir.

Sel bölgelerinde, müdürlüğümüze bağlı sıhhiye müfettişleri, belediyeler ile işbirliği içerisinde şebeke sularından örnekler alarak, analiz için Devlet Laboratuvarı’na göndermiştir.

Sıhhiye müfettişlerinin koordinasyonunda, Dikmen’de selden etkilenen bölgeler, evler sıhhiye işçileri ve belediyenin işbirliği ile ilaçlama çalışmaları başlatılmıştır. Lapta ve Alsancak belediyeleri ile de görüşülerek ilaçlamalar için gerekli girişimler yapılmıştır.

Risk arz eden durumlarda gerekli olan aşıların sağlık merkezlerinde yapılabilmesi planlanmıştır.



Sel sonrasında oluşabilecek salgın hastalıklara müdahale edebilmek için TSHD Müdürlüğü Başkanlığı’nda bir ekip oluşturulmuştur. (TSHD Müdürü: Savaşay Uludağ, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hekimi: Dr Nesil Bayraktar,TSHD Sağlık Başhemşiresi: Özlem Durmaz, Dr. Burhan NDH Enfeksiyon Hemşiresi: Zeynep Unalan, TSHD Öğretmen Hemşiresi: Mine Bahçeci, TSHD Sıhhiye Müfettişi: Şemsi Üngüder)

Yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde çalışmalar başlatılmıştır. İlk olarak Dikmen bölgesi ziyaret edilmiş; sel sonrası oluşabilecek bulaşıcı hastalık belirtilerinin ortaya çıkması durumunda sağlık merkezlerine ve TSHD ne tıbbi yardım için başvurmaları konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Selden etkilenen bölgelerdeki okullara ve halka yönelik gerekli eğitimler yapılmak üzere planlanmıştır. Selden etkilenen diğer bölgeler için de aynı çalışmalar devam etmektedir.”

