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Sebze meyvede yine zehir

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Yerli domates, nar ve biberle ithal armut ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi

Sebze meyvede yine zehir
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Tarım Dairesi’nin 4 - 11 Ekim tarihleri arasında yaptığı denetimlerde ithal ürünlerde 60 numuneden 58’i, yerli ürünlerde 43 numuneden 35’i temiz çıktı. Analizler sonucunda yerli domates, nar ve biberle ithal armut ve şeftalide limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.
Tarım Dairesi 4 - 11 Ekim tarihlerini kapsayan gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre ithal ürünlerden armut çeşitleri, sultani üzüm, şeftali, elma çeşitleri, ayva, ayçiçek küspesi, pamuk tohumu küspesi, mısır, üzüm, patates, iceberg, lolorosso, endivyen yeşillik, soya küspesi, arpa yemlik, cennet meyvesi, cherry domates olmak üzere 60 numuneden 58'i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı. SVS şirketine ait armut ve şeftaliden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. 
Yerli ürünlerden nar, sivri biber, patlıcan, domates, maydanoz, roka, salatalık, börülce, çarliston biber, sarı, yeşil sivri biber, dolmalık biber, kapya biber, dereotu, biber, sırık fasulye, brokoli, lahana, kabak, sarı çarliston biber, zeytin olmak üzere 43 numuneden 35'i temiz olup, sadece 8 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Bostancı'da Mustafa Gürsoy ve Hakan Cellatoğlu'na ait nar, alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait iki farlı tarladaki domatesten alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. Geçitköy'de Ahmet Ertan Dönmez'e ait kapya biberde ve Bayram Avcı'ya ait dereotunda tavsiye dışı ilaç kullanıldığından dolayı ürünler imha edildi. Geçitköy'de Hediye Avcı'ya ait sivri biber ve sarı çarliston biberden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu. 

 

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