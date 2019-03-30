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Sebze meyvede yine limit üstü kalıntı

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Bazı üreticilere ait erik, domates, fasulye ve biberde limit üstü pestisit tespit edildi

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Sebze meyvede yine limit üstü kalıntı
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Gıda denetimlerinde 1 ithal, 5 de yerli üründe limit üstü veya tavsiye dışı pestisit tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22-28 Mart döneminde ithal ürünlerden alınan 35 numuneden birinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. 
Onbaşı Ltd.’e ait ithal erikten alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceğini belirtildi.

Yerli ürünlerden alınan 59 numuneden 5’inde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı kaydedilen açıklamaya göre, Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş'un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir’in ürününden alınan numune üzerinde tavsiye dışı bitki koruma ilacı tespit edildiğinden dolayı ürün ima edildi.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

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