Şarjlı diş fırçaları zararlı mı?

Diş ve diş eti sağlığının korunmasında temel koşul, dişler üzerinde biriken ve içerisinde hastalık yapan bakterilerin yer aldığı dental plak adı verilen yapışkan tabakanın, günlük olarak diş fırçalamayla uzaklaştırılmasıdır

Gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün farklı özelliklerin eklendiği diş fırçalarında, tüketicinin doğru fırçayı seçmesi giderek kafa karıştırıcı olabiliyor. Uzmanlar şarjlı diş fırçalarının bilinçsiz kullanılmasının diş ve diş etinde aşınmalara ve yaralanmaları sebep olabileceğine dikkat çekti.

Son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan şarjlı diş fırçalarının fiyat-fayda dengesi noktasında manuel fırçalara göre dezavantajlı bir konumda gibi görünmesine rağmen, gerek kullanımı sırasında sağladıkları kolaylıklar gerekse hastada oluşturdukları pozitif motivasyona bağlı olarak şarjlı fırçaların kullanım sıklığının arttığına işaret ediliyor.

Yeni nesil şarjlı fırçaların akıllı telefonlarla eş zamanlı olarak kullanılarak, fırçalama süresinin hasta tarafından direkt gözlenebilmesine imkan tanıdığını belirterek, kullanıcılar açısından ağız ve diş bakımını da cazibeli hale getiriyor

Doğru kullanılmaması halinde şarjlı diş fırçalarından kaynaklı bir takım kazalar da gerçekleşebileceğini kaydeden uzmanlar, "Her ne kadar bu fırçalar basınç uyarı sistemlerine sahip olsalar da, aşırı basınçlı fırçalama alışkanlığı olan hastalar şarjlı diş fırçası kullandığında diş etinde çekilme veya yaralanma şikayetiyle kliniklerimize başvurmaktadırlar" diyor.

Şarjlı diş fırçalama sırasında bilinçli bir kullanımın önem arz ettiğine vurgu yapan uzmanlar, fırçalama sırasında dikkat edilmesi gereken hususların altını şu şekilde çiziyor: "Şarjlı diş fırçaları kullanılırken dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar vardır. Fırçanın kılları diş etine bakacak ve dişi bir başlık gibi saracak şekilde konumlandırıldıktan sonra, her dişte ortalama 5-10 saniye kalacak şekilde, dişler tek tek fırçalanmalıdır. Dişlerin sadece dışları değil, dile bakan iç kısımları da mutlaka fırçalanmalıdır. Porselen dişlerin etrafında da bakterilerin birikeceği unutulmamalı ve bu dişler de fırçalanmalıdır.

Aynı zamanda, "Şarjlı diş fırçaları kendinden hareketli olduğu için birey fırça başı çalışırken aynı zamanda fırçayı kendisi hareket ettirirse, özellikle dişin boyun bölgesinde aşınmalara, diş etinde yaralanmalara ve diş eti çekilmelerine sebep olabilmektedir" uyarısında bulunuypr.

Son olarak da fırça seçiminde temel kural olan yumuşak uçlu fırçaların seçiminin şarjlı diş fırçalarının uçları için de geçerli olduğunun altını çizerek, "Bu fırçaların kullanımından önce, bir diş hekimi ziyaret edilerek, alınan fırçanın nasıl etkin kullanabileceği konusunda bilgi alınmalı" diyor