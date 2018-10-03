Şanlıdağ, “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” arasında

Obezite üzerine yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gören ve birçok buluşa imza atarak ödüller kazanan YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıp Alanında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” bölümünde yer aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılması uygun görülen Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” arasında yer aldı.

Obezite üzerine yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gören ve birçok buluşa imza atarak ödüller kazanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mikroplara bağlı gelişen obezitenin aşı ile önlenebileceğini dünyaya duyuran ilk Kıbrıslı Türk Bilim insanı unvanı ile ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılacak olan Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında farklı branşlarda isimlerin bulunduğu Tıp Alanında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” bölümünde yer aldı.

Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” listesinde, mühendislik, yazılım, kanser, psikoloji, otizm ve epilepsi alanında çalışmalar yapan 6 Kıbrıslı Türk bilim insanı daha yer alıyor.

“Tıp Dünyasında Kıbrıslı Türk Tamer Şanlıdağ” başlığı ile kitapta yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, yaptığı araştırmalarda Adenovirus 5 ve Adenovirus 36 adı verilen mikropların çocuklarda obeziteye neden olduğunu kanıtladı. Adenovirus 5’in çocuk obezitesiyle ilişkisini dünyaya bildiren ilk araştırmacı olan Prof. Dr. Şanlıdağ, deney hayvanlarındaki çalışmalarıyla Adenovirus 36’nın sıçanlarda yağ birikimine neden olduğunu ve bunun aşı ile önlenebileceğini saptadı. Böylelikle mikroplara bağlı obezitenin aşı ile önlenebileceğini dünyaya duyuran ilk bilim insanı oldu.

Bir Kıbrıslı Türk olarak mikropların neden olduğu obezite üzerine yürüttüğü araştırmaları bilim dünyasına kazandırmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, çalışmasıyla ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılacak olan Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında örnek olarak yer almasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Uzun soluklu bir ekip çalışması sürdürdüklerini ve bunun gençlere örnek olmasını istediklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Tıpta pek çok alanda keşfedilen yeni tanı ve tedavi yöntemleri çağın en önemli gelişmeleri olmaya devam edecektir. Hiçbir şüphe yoktur ki, gelecek nesiller bu gelişmeleri çok daha da ileriye taşıyarak bu alanda önemli rol oynamayı sürdüreceklerdir. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla yer aldığım öğretmen kılavuzu olarak hazırlanan Teknoloji ve Tasarım kitabında Tıp Alanında Zirvedeki Türkler listesinde yer almamın gençlere örnek ve teşvik edici olmasını ümit ediyorum” dedi.