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Sahte ilaç uyarısı

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Eczacılar Birliği, insan sağlığı hiçe sayılarak internet ve sosyal medya üzerinden sağlıkla ilgili sahte ürün pazarlandığını açıkladı ve halkı uyardı

Sahte ilaç uyarısı
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Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, insan sağlığı hiçe sayılarak internet ve sosyal medya üzerinden sağlıkla ilgili sahte ürün pazarlandığını kaydederek, böyle şahıslara prim verilmemesi ve ilgili durumların Sağlık Bakanlığı’na, İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bildirilmesi konusunda halkı uyardı.
İlacın temin yerinin eczaneler olduğunu vurgulayan Sevinç, sağlık sisteminde var olan bu ve benzer olumsuzlukları gidermek için hem sağlıktaki paydaşlarla hem de Sağlık Bakanlığı ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Süay Sevinç, 14 Mayıs “Eczacılık Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajında sahte ilaçlarla ilgili uyarılarda da bulunan Sevinç,  son zamanlarda sosyal medya ve internet üzerinden zayıflama, kanser tedavisi, cinsel performans arttırıcı, bitkisel ilaç gibi tamamen sahte ürünlerin bazı fırsatçılar tarafından insan sağlığını hiçe sayarak pazarladığını belirtti. 
“İlaçlar ve bitkilerle ilgili sağlık profesyoneli, 5 yıllık üniversite eğitimini başarıyla tamamlamış eczacılardır” hatırlatmasında bulunan Sevinç, “Sahte ilaç kullanımı zehirlenmelere, kalp krizine, anaflaktik şok gibi birçok sağlık problemine neden olmakla birlikte dünyada ölümle sonuçlanan birçok olayın kaydı var” dedi.
Halkı bu gibi şahıslara prim vermemeleri konusunda da uyaran Sevinç, böyle bir olayla karşılaşılması durumunda konunun Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne bildirilmesini istedi, “Bu toplum sağlığı açısından önem arz ediyor” dedi.
Sevinç mesajında, mesleğin sorunlarına da işaret ederek, bazı olumsuzluklara rağmen mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Eczacıların, “halkın hızlı ve ücretsiz ulaşabileceği profesyonel sağlık danışmanı” konumunda olduğunu belirten Sevinç, ülkedeki eczacıların dünya standartları üstündeki mesai saatleri ve nöbetlerle çalıştığını da belirtti.

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