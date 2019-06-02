"Sahte güneş gözlüğüne" dikkat

İyi bir güneş gözlüğünün zararlı ultraviyole ışınlarını süzebilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Açıkalın, sahte güneş gözlüklerinin, katarakt, sarı nokta, pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabildiğini söyledi

Doğru güneş gözlüğü seçiminin göz sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Açıkalın, güneş gözlüğü alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliğin camların ultraviyole ışınlarını blokaj derecesi olduğunu kaydetti.

Açıkalın, öncelikli olarak gözlük camının yüzde 100 ultraviyole ışın koruyuculuğuna sahip olup olmadığına bakılmasını tavsiye ederek, "Sahte bir güneş gözlüğü yalancı bir karanlığa neden olur. Bu da göz bebeğinin büyümesine ve zararlı ultraviyole ışınlarının göz içine daha çok girmesine neden olur. diye konuştu.

Sahte güneş gözlüklerinin kısa ve uzun vadede yol açabileceği sorunlara ilişkin de bilgi veren Açıkalın, şunları kaydetti:

"Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden olan sahte güneş gözlükleri, uzun süreli kullanımda katarakt, sarı nokta, halk arasında gözde büyüyen et oluşumu veya 'kuş kanadı' olarak bilinen pterjium, alerjik göz hastalıklarında artış ve retinada yanıklara yol açabilir. Bu nedenle güneş gözlüklerinin kalite belgesi ve ultraviyole ışınları kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır. Satın alınan güneş gözlüğünde CE işareti mutlaka olmalıdır. Güneş gözlüğünde en etkili ve tavsiye edilen cam rengi kahverengi ve fümedir. Çünkü bu renkler, doğal ortamdaki renk tonlarını, yani kontrast algılamayı etkilemeyen renklerdir. Gözlük camlarının renginin ve koyuluğunun, ultraviyole ışınlarını kesme derecesiyle herhangi bir ilişkisi yoktur."

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Güneş gözlüğü seçiminin, yüz şekline göre yapılması gerektiğini, yüzü saran, yanlardan ışık almayı engelleyen türdeki gözlüklerin tercih edilmesini öneren Uzman, küçük çerçeveli gözlüklerin yeteri kadar koruma sağlayamayabileceğine işaret ederek şunları söyledi:

"Geniş camlı, yüze iyi oturan ve göze yakın yerleşen gözlükler en iyi korumayı sağlayacaktır. Polarize camlı güneş gözlükleri, ultraviyole ışınlarını süzerken düz yüzeylerde oluşan ışık parlamalarını engelleyerek daha kaliteli bir görüş sağlama özelliğine sahiptir. Ancak polarize camlarla LCD ekranlara belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha dikkatli olmalıdır."

"KONTAKT LENS KULLANICILARI DA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMALI"

Açıkalın, kontakt lenslerin çoğunun ultraviyoleyi süzme yeteneğine sahip olduğunu ancak lenslerin göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine engel olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle kontakt lens kullanıcılarının da güneş gözlüğü takmaları faydalıdır. Numaralı gözlük ya da lens takan kişiler, güneş gözlüklerini de numaralı kullanmayı tercih etmelidir. Çocuklarda göz merceğinin ultraviyole ışınları süzebilme yeteneği, yetişkinlere göre daha azdır. Bu sebeple çocukların gözlerinin zararlı ultraviyole ışınlarından korunması için her türlü önlem alınmalı, özellikle yüksek miyop varsa mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Çocuk güneş gözlüklerinde yüzde 100 UV filtreli polarize camlar tercih edilmelidir. Çocuklar için alınacak gözlüklerde çizilmeyi önleyen kaplamaların önemli olduğunu unutmamak gerekir."