Sağlıkta gerilim

Doktorlar ve hemşireler, ek mesailere kalmayınca hastanelerde hizmetler aksadı. Sendikalar dün gece Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne taşeron firmadan hemşireler getirildiğini iddia etti ancak bu iddia Sağlık Bakanı Besim tarafından yalanlandı

Murat ASLAN

Sağlık çalışanları, ek mesailere dün kalmamaya başladı, hastanelerde hizmetler aksadı.

Özellikle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde dün gece sinirler gerildi.

Sağlıkta örgütlü sendikalar dün gece Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne taşeron firmadan 30 hemşire getirildiğini iddia etti ancak bu iddia Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yalanlandı.

HALKIN SESİ’ne konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı’nın ülke tarihinde bir ilke imza atarak bir taşeron firmadan 30 hemşireyi göreve başlattığını iddia etti.

Bengihan, bu uygulamanın kamu çalışanları yasasına ve anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek, Hemşireler Birliği’ne üye olmayan kimsenin de hastanelerde görev yapamayacağını kaydetti.

Bengihan, “30 hemşireye para ödenecekse nasıl tasarruftan bahsedilir?” diye sordu ve yapılanın dayatma olduğunu belirtti.

Öte yandan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dün gece Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sendikalarla görüşen Bakan Besim “Kimseyi işe almadık. Bakanlığın asla böyle bir kararı yok. Sadece birkaç hemşire gönüllü olarak göreve geldi. Böyle bir uygulama yapacaksak da sendikalarla istişare edeceğiz” dedi.

Filiz Besim, ülkede olağanüstü bir durumdan geçildiğine dikkat çekerek “Nasıl ki 1963’te Kıbrıslı Türkler gettolara sıkışmıştı ve herkes seferber olmuştu şimdi de aynı seferberliği yapıyoruz” dedi.