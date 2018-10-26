"Sağlıkta düzgün çalışan bir dijital veri tabanına ihtiyaç var"

KKTC’de sağlıkta internet teknolojisini tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaymak için büyük bir çaba içinde olduklarını söyleyen Sağlık Bakanı Filiz Besim, bu sistemi 10 yıldır kurmaya çalışmalarına ve yüzde 80’lerde bir başarı elde etmelerine rağmen yine de verimlilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve sağlıkta doğru sistemi kurgulamak için düzgün çalışan bir dijital veri tabanına ihtiyaç olduğunu söyledi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, binlerce yıllık insanlık tarihinin bütün bilgilerini, belleğini teknolojik gelişime yükleyerek insanlığın hizmetine sunmanın çok büyük bir avantaj olduğunu, KKTC’de sağlıkta internet teknolojisini tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaymak için büyük bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Besim, Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın daveti üzerine gittiği İstanbul’da, HIMSS’18 Euroasia EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı’na katılarak konuşma yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Besim konuşmasında, bu sistemi 10 yıldır kurmaya çalışmalarına ve yüzde 80’lerde bir başarı elde etmelerine rağmen yine de verimlilik anlamında sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve sağlıkta doğru sistemi kurgulamak için düzgün çalışan bir dijital veri tabanına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Besim, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu anlamda yaptığı dönüşümü büyük bir hayranlıkla izliyorum. Kendilerini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki biz de onlardan alacağımız destekle kendi ülkemizde çok iyi bir internet ve dijital ağ kurarak, sağlıkta hem kalite, hem verimlilik hem de tasarruf anlamında yol alacağız. Biz de hastanelerimizin HİMSS’e müracaat etmesini ve akreditasyon almak için çalışmaları başlatacağız” dedi.

“ASLOLAN, GELİŞİMİ, SAĞLIĞIN KUTSAL VE HASTA ODAKLI VERİMLİLİĞİ İÇİN KULLANMAKTIR”

Besim, teknolojinin gelişim sürecine dikkat çekerek, “Ben ve bizim nesil, sanırım internet ve bilgisayar teknolojisinin en büyük gelişimini yaşamış bir nesiliz. Benim çocukluğumda, köyümde elektrik yoktu. Dünyaya açıldığımız tek ekran; komşu Rum köyüne giderek Rum televizyonun haftada bir yayınladığı siyah-beyaz Türkçe Yeşilçam filmlerini izlemekti… Lise yıllarında bilgisayarla, üniversite yıllarında ise internetle tanıştık… Bu muhteşem bir gelişmeydi. Biz tanınmamış, dünyadan izole edilmiş bir ülkenin çocukları olsak da internet ve dijital sistemler sınır tanımaz” diye konuştu.

“GELİŞEN TEKNOLOJİNİN HASTANE SİSTEMLERİNE AKTARILMASI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Bakan Besim, Sağlık Bakanlığı olarak en önemli misyonlarının, hastaya daha kaliteli, ulaşımı kolay sağlık hizmet sunan, sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştıran, verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkaran hasta odaklı dijital bir sağlık sistemi oluşturmak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Gerek hastaların daha kolay takibini sağlamak, daha akılcı ve verimli ilaç kullanımını için ilaç yönetimini teknoloji ile birleştirmek, hasta güvenliği ve bakım kalitesini artırarak hastaya uzak mesafeden tanı ve takip sağlayabilmek gerekse de doğru istatistiki veri ile daha iyi bir sağlık planlaması yapabilmek adına göreve geldiğimiz ilk günden beri ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Küçük ve gelişmekte olan bir ada için şu anki konjonktürde sağlık sisteminin tümüyle dijitalleşmesi için yapılması gereken çok şey vardır. Bu bakımdan bilgi ve teknolojinin hastane sistemlerinde daha verimli kullanılması konusunda ciddi çalışmalar yürüterek, gelişen ve değişen teknolojik yapılarla, Dünya’da uygulanan sistemlerle iç içe entegre bir çalışma yapmak gerekmektedir. Bizler için özellikle hız ve verimliliği artırma, kağıt ve belge giderlerini sıfırlayarak hem ekonomik hem de çevresel anlamda tasarruf sağlamak önemlidir. İnsan kaynaklı hataları minimize etmek, insan takibine ihtiyaç duymayan erken uyarı sistemi kurarak, birim ve kurumlar arasında işbirliğini artırmak anlamında da gelişen teknolojinin hastane sistemlerine aktarılması ciddi önem arz etmektedir. Akıllı, yeşil ve kâğıtsız hastane modelleri ile insanı merkeze alan bir sağlık sistemi oluşturmak için ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. ”

“YOL GÖSTERİCİ OLACAK”

Besim, “Bu anlamda sizlerin tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak bizler için önemlidir, özellikle kısa süre zarfında ciddi mesafe kaydeden Türkiye Cumhuriyeti sağlık sisteminin dijitalleşmesi ve geçirdiği süreçler bu anlamda bize ciddi bir yol gösterici olacağını düşünmekteyim” diyerek, HIMSS’18 Eurasia’nın KKTC’deki sağlık sisteminin dijitalleşmesi anlamında büyük ölçüde katkı sağlayacağını umduğunu da dile getirdi.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Konferansa kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen sağlık bakanları ile yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirildi.

Bakan Besim burada yaptığı konuşmada, bakanlığı devraldıktan sonra, ilaç israfını önleyecek, hasta ve hastalıkların takibini kolaylaştıracak ilaç takip sistemini kurmak için büyük mücadele verdiklerini ve yüzde 80 oranında başarı sağladıklarını yineledi. Besim, özellikle ilaçlar konusunda uygulanmaya başlanan bu sistem ile artık hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve İlaç ve Eczacılık Dairesi birbirinin stokunda bulunan ilaçları görebildiğini, ihtiyaç fazlası olması durumunda ihtiyaç olan bölgeye sevk edebildiğini kaydetti.

Besim, bu sistemin sadece ilaç tasarrufunda değil, hasta takip sisteminde de ciddi avantajlar getirdiğini anlatarak, bu sistem sayesinde hangi bölgede hangi hastalığın yaygın olduğu, hangi ilaçların kullanıldığı gibi verilere ulaşabildiklerini belirtti.

Doğru sağlık politikaları oluşturabilmek için doğru verinin toplanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Besim, sağlıkta başarılı bir sistem ve gelecek için dijital internet teknolojisini kullanan ülkelerin bir adım önde olacaklarını söyledi.

Daha sonra sağlıkta dijital birçok sistemin tanıtıldığı fuarı da dünyanın diğer ülkelerinden gelen sağlık bakanları ile birlikte gezen Besim, birçok yararlı istişarelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim ve beraberindeki ekibin İstanbul temasları bugün de devam edecek.