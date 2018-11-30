Sağlıkta bir hayal gerçeğe döndü

Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülkede kalp nakli olma şansı bulunmayan KKTC vatandaşları artık ülkelerinde kalp nakli olabilecek. Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinden onay alınan kişilerin organlarından kalp Türkiye’ye gönderilmeyecek, KKTC’de değerlendirilecek. Kalp ancak Sağlık Bakanlığı’ndaki bekleme listesindeki alıcılar için uygun değilse yurt dışına gönderilecek

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi, Güney Kıbrıs dahil Kıbrıs genelinde tek sertifikalı Kalp Nakil Merkezi’nin hizmet vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülkede kalp nakli olma şansı bulunmayan KKTC vatandaşları artık ülkelerinde kalp nakli olabilecek.

Beyin ölümü gerçekleşen ve ailesinden onay alınan kişilerin organlarından kalp Türkiye’ye gönderilmeyecek, KKTC’de değerlendirilecek. Kalp ancak Sağlık Bakanlığı’ndaki bekleme listesindeki alıcılar için uygun değilse yurt dışına gönderilecek.

Konuyla ilgili bugün YDÜ Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Başhekim Uzman Dr. Sevim Erkmen, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı ve Kalp Yetmezliği Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, Kalp Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Barçın Özcem ve Dr. Ali Önder Kılıç konuştu.

“Kalp nakli için de diğer nakiller için de en önemli husus organ bağışı” diyen uzmanlar, halkı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

ERKMEN: “5 HASTAYA YAPAY KALP DESTEK CİHAZI TAKILDI”

YDÜ Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sevim Erkmen, Türkiye Cumhuriyeti dahil hiçbir ülkede kalp nakli olma şansı bulunmayan KKTC vatandaşlarının bu olanağa YDÜ Hastanesi’nde Kalp Nakli Merkezi’nde ulaşabileceğini söyledi.

Erkmen, kalp nakli konusundaki iznin yeni alındığını ancak YDÜ Hastanesi’nin çok uzun süredir organ nakillerine hazır olduğunu söyledi. Başhekim Erkmen, hastanelerinde 5 hastaya yapay kalp destek cihazı takıldığını da belirtti.

İlk kalp naklinin 1967’de Güney Afrikalı Dr. Christiaan Barnard tarafından yapıldığını anımsatan Erkmen, “Kalp nakli, o dönemde üniversite öğrencisi olan bizler için de heyecan verici büyük bir olaydı. Ülkemiz için hayaldi. Gerçeğe döndü” dedi.

Erkmen, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamunun değil özel hastanelerin de Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade ederek, “İşbirliği içinde çalıştığımız için teşekkür ediyorum. Kamu hastaneleri ülke için çok önemli. Herkes bunun bilincinde ama ‘yalnız ben yaparım’ mantığı terk edilmedi. Ülke insanı için biz mantığıyla hareket edilmeli” dedi.

Bir soru üzerine Sevim Erkmen, kalp nakli dışındaki nakiller konusunda sertifikası olmayan YDÜ Hastanesi’nin nakillere hazır olduğunu söyledi.

DUYGU: “KALP YETERSİZLİĞİ BİRÇOK KANSERDEN DAHA ÖLÜMCÜL”

Basın toplantısında Başhekim Erkmen’den sonra sözü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu aldı.

Kalp yetersizliği konusunda konuşan Duygu, “Kalp yetersizliğinin birçok sebebi var ama en önemli neden kalp damar tıkanıklıkları. Kalp yetersizliği birçok kanserden türünden daha ölümcül. Tanı konduktan sonra 5 yıl içinde hastaların yarısı kaybedilmekte. Son aşamaya gelen hastaların 4’te 3’ü 1 yıl içinde kaybediliyor. Bu aşamaya gelmeden önce hastalara müdahale etmeliyiz. Sığınabileceğimiz son liman kalp nakli” dedi.

Duygu, “Kalp nakli yapmak, kalbi takmak o kadar da komplike bir olay değil. Ameliyat sırasında kaybedilen hasta çok yok. Hastalar nakilden sonra komplikasyonlar nedeniyle kaybediliyor. Önemli olan bununla mücadele etmek. Teknik alt yapının ve ekibin iyi olması lazım. YDÜ Hastanesi olarak bu güçteyiz” şeklinde konuştu.

SANİSOĞLU: “HASTALARA UMUT”

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Sanisoğlu, ise konuşmasında “KKTC’den yurt dışına organ gitmesine rağmen kalp yetmezliği olan KKTC vatandaşları yurt dışında, özellikle Türkiye’de nakil programına alınamıyor. Hastanemizin bu açığı kapaması önemli. Hastalar için umut” dedi.

GÜNSEL: “100’ÜN ÜZERİNDE KALP YETMEZLİĞİ HASTASI TAKİP EDİYORUZ”

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı ve Kalp Yetmezliği Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, ileri kalp yetersizliği tanı ve takip merkezini yaklaşık 1 yıl önce kurduklarını söyledi.

100’ün üzerinde hastanın takip için buraya geldiğini söyleyen Günsel, bu hastalardan hiçbir ücret talep edilmediğini, giderlerin Suat Günsel Vakfı tarafından karşılandığını söyledi.

BALCIOĞLU: “KOMİSYON OLUŞTURULDU”

Kalp Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, kalp nakline ne zaman gerek olduğu konusunda bilgi verdi.

Balcıoğlu, kalbin pompalama gücünün yüzde 25’in altına düştüğü, ilaçlara, cihazlara, destek tedavilerine rağmen hastaneden taburcu olmayan ileri dönem kalp yetmezliği hastalarının kalp nakli dışında seçeneği kalmadığını söyledi.

Özlem Balcıoğlu, kalp nakli için YDÜ Hastanesi’nde komisyon oluşturduklarını, farklı branşlardan hekimlerin oluşturduğu bu komisyonun kalp nakline uygun bulduğu hastaları bekleme listesine eklediğini söyledi.

Balcıoğlu, söz konusu listenin belirli aralıklarla KKTC Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na bildirildiğini, bu hastaların da ulusal veri tabanına işlendiğini kaydetti.

Sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Balcıoğlu, “Herhangi bir hastanede bir kişinin beyin ölümü gerçekleşirse Ulusal Koordinasyon Kurulu devreye girecek. Sağlık Bakanlığı’na bildirilmiş olan kalp nakli bekleyen hasta listesi kurul tarafından değerlendirilecek. Donörün kalbi kime en uygunsa nakli ona yapılacak” dedi.

“Ülkede kalp nakli bekleyen kaç hasta var?” sorusu üzerine Özlem Balcıoğlu, “İleri düzeyde kalp yetmezliği olan hastalarla ilgili sağlıklı istatistikler yok. Bizim son 1 yıldır kalp yetmezliği polikliniğinde takip ettiğimiz 100’ün üzerinde hasta var. Bu buz dağının görünen kısmı… Gözlemimiz KKTC’de çok fazla ileri düzeyde kalp yetmezliği hastası olduğu yönünde” şeklinde konuştu.

Balcıoğlu, kalp naklinde aranan kriterleri “boy”, “kilo” ve “kan grubu” olarak sıraladı.

Organlarını bağışlamak isteyenlerin Sağlık Bakanlığı’nda form doldurulabileceğini ifade eden Balcıoğlu, YDÜ olarak 2 hafta sonra bu konuda ciddi bir kampanya başlatacaklarını da açıkladı.

Özlem Balcıoğlu, “Yaşarken organlarınızı bağışlasanız bile yasalara göre beyin ölümünüz gerçekleştiği zaman organlarınızın bağışlanabilmesi için mutlaka birinci dereceden yakınlarınızın onayı gerekir. Bazı ülkelerde bu şart aranmıyor ama bizde yasalar çerçevesinde aranıyor” dedi.

Balcıoğlu, “Kalp nakli merkezi adamız için, ülkemizin geleceği için unut kaynağıdır” açıklamasında da bulundu.

ÖZCEM: “İSPANYA’DA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN BİRİNİN KALBİ YASALAR KAPSAMINDA HEMEN ALINIYOR”

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Barçın Özcem, organ nakli konusunda ülkelerin çeşitli politik yollar izlediğini söyleyerek, bu konuda örnekler verdi.

Özcem, İspanya’da beyin ölümü gerçekleşen birinin kalbinin yasalar kapsamında aileden izin gerekmeksizin alındığını, KKTC gibi bazı ülkelerdeyse aileden onay gerektiğini söyledi.

Barçın Özcem, “Duyarlı bir toplumuz. İnsanımız bilinçli. Bir hayat kurtarılacaksa hiçbir ailenin kalp bağışı yapmaktan çekinmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda toplum olarak kısa sürede önemli yol kat edeceğimize inanıyorum. Umutluyuz” dedi.

KILIÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Önder Kılıç, KKTC’de ve Türkiye’de organ nakli konusundaki bilincin artırılması gerektiğini söyleyerek, “Kalp naklinde süreç sekteye uğradı. Henüz adım atılmamıştı. YDÜ Hastanesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Bir ekip ve merkez kurduk… Hastaların tedavilerini kendi ülkelerinde olması konusunda bilinçlendirilmeli ve bize yönlendirilmeli.” şeklinde konuştu.

Kılıç, kalp nakillerinin hızlı karar, uygulama ve koordineli hareketi gerektirdiğini de vurguladı.