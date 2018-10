Sağlıklı ve güçlü kemikler için ne yapmalı?

Sağlıklı kemikler için kalsiyum gerekli; ancak tek başına yeterli değildir. Sağlıklı bir kemik yapısı için A-C-D-K vitaminleri, potasyum, magnezyum içeren turuncu ve yeşil besinlerin gücünden de yararlanmak gerekiyor.

20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü öncesinde Uzmanları, sağlıkla gelişen ve güçlü kemikler için tüketilmesi gereken besinleri anlatıyor.

Doğru bir beslenme planı sağlanmazsa ilerleyen yaş ile birlikte edinilen kaliteli kemik yapısı zamanla yitirilebilir. Bunun için erken yaşlardan itibaren kemik sağlığı için doğru besinleri tüketmek ve bunu sürdürmek gerekir.

Kemik sağlığını koruyan hatta birçok kemik hastalığının önlemesine de yardımcı olan besinlerin başında havuç, portakal ve bal kabağı gibi turuncu besinler geliyor. Güçlü beta karoten C, K vitaminleri ve magnezyum içeren balkabağı yüksek lif içermesi nedeni ile sıkça tüketilmesi gereken kemik dostu bir besindir. Bal kabağı çorba olarak da tüketilebilir.

Güçlü kemikler için kolajen ve antioksidan etkisi yüksek olan havuç, her gün bir adet çiğ olarak tüketilebilir. Yoğun A ve K vitamini içeren havuç, osteoporoz gibi kemik hastalıklarına karşı önemli rol oynar. Yüksek C vitamininin yanı sıra magnezyum, potasyum içeriği ile zengin vitamin ve mineral kaynağı portakal ise; kırılmalara karşı kemikleri güçlendirir. C vitamini etkisi ile portakal, aynı zamanda kemik çatlaklarının onarılmasında da yardımcı olur.

Genelde süt grubu besinlerde olduğu bilinse de brokoli de tam bir kalsiyum deposudur. İçerdiği D vitamini ile kemik sağlığına olumlu etki sağlar. Yine içerdiği A vitamini ile kemik gelişimine katkısı oldukça fazladır. Sağlıklı kemik gelişimini ve kemik erimesine karşı kemik yoğunluğunu koruyan bir besin de ıspanaktır.

A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve mineraller içeren ıspanak kemik sağlığına iyi gelen besinler arasındadır. Ispanak yumurta ile birlikte tüketildiğinde osteoporoza iyi gelen hatta etkilerini yavaşlatan en iyi sebzeler arasındadır.

İşte sağlıklı ve güçlü kemikler için yapmanız gerekenler;

• Günde 10 dakika güneş ışığından yararlanın.

• Kafein ve asitli içeceklerden uzak durun.

• Şok diyetler kemik sağlığını da bozar, sağlıksız diyetler uygulamayın.

• Güçlü kemikler için egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirin.

• Tuz tüketimini en aza indirin.

• Fazla kilo kemik yapısını olumsuz etkiler. İdeal kilonuza ulaşın.

• Sigara içmemeye, alkol tüketmemeye çalışın.