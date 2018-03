Sağlıklı bir hamilelik için bu besinleri tüketin

Günümüzde ne yazık ki ilerleyen yaş, artan stres yanlış beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol tüketim sıklığındaki artış, aşırı kilo gibi etmenler doğurganlığı azaltmaktadır.

Hayatımızın her evresinde önemli olan beslenme, bu süreçte de çok önem taşımaktadır. Beslenmemizde yapacağımız doğru tercihlerin doğurganlığımızı, üreme hormonlarını etkileyerek bu durumu avantaja çevireceğini unutmayınız. Bilim dünyası; stresten uzaklaşmanın, sigara alkolsüz yaşamın ve de yeterli mineral, vitamin alımının sağlıklı bir doğurganlık sürecini başlatacağını bildirmektedir.

Folik Asit: Planlı gebelik isteyenlere başlatılan ilk takviye folik asittir. Suda eriyen ve vücutta üretilip depolanmayan bir vitamin olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmesi şarttır. Her ne kadar folik asit desteği alınsa da beslenmenizde mutlaka avakado, yeşil mercimek, brokoli gibi folik asit içeriği yüksek gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin.

B12 Vitamini: Sağlık sisteminde önemli bir vitamin olan B12 özellikle anemi ve beyin sağlığında önem taşır. Hayvansal gıdalarda bulunan bu vitamin özellikle yumurtalıklarda üretilen yumurtaların embriyoya dönüşebilmesinde rol alır ve uzmanlar bu vitaminin alınmasının zorunlu olduğunu belirtmişlerdir. Özellikle yumurta, somon balığı ve hindi etinde bol miktarda B12 vitamini bulunur. Bebek sahibi olmak isteyen kişiler bu besinleri mutlaka tüketmelidirler.

Çinko : Üreme hormonlarının dengesini sağlayan önemli bir mineraldir. Özellikle doğurganlığı sağlayan hormonların vücutta kullanımını düzenler. Yeterli çinko rahimde üretilen yumurta üretimini en üst seviyelerde olmasını sağlar. Süt, yoğurt, peynir, susam yer fıstığı gibi besinler çinkodan zengindir. Öğünlerin yanında yoğurt, yatmadan veya ara öğün olarak süt tüketmek, salatalarda susam veya keten tohumu eklemek çinko alımınıza destektir.

İnositol: İnsülinin vücutta kullanımını sağlayan ve insülinin yumurtalarda etkisini artırarak sağlıklı yumurta sayısını artışını sağlar. Bu nedenle özellikle polikistik over sendromunda veya hamile kalmak isteyen kişilerde inositol çok önemlidir. Kavun, tam buğday ekmeği, muz, inositol içeren gıdalardır. Bu nedenle ekmeği tam buğday tüketmeniz ve günde en az 1 ara öğününüzde muz tüketmenizde yarar vardır.

L-Arginin: Bu bileşiğinde doğurganlığı artırmada etkisi vardır. Yumurtalık kanalının sağlığı, olgunlaşmış yumurtaların kanala sağlıklı bir şekilde salgılanmasında rol oynar. Kaju fıstığı (fildişi), susam, bahar çekirdeği gibi besinlerde bulunur.

C Vitamini: Bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen bu vitamin doğurganlık için de çok önemlidir. Rahimde mukus yapısı yaratarak sperm hücrelerinin hayatta kalmasını ve yumurta taşınmasında görevleri vardır. Narenciye gıdalar, maydanoz, kivi, çilek, domates ve biber bolca C vitamini içerir. Anne adayları bu besinler her gün tüketmeye özen gösterin.

Doğurganlığı artıracak ipuçları