Sağlıklı beslenmede efsane ve gerçekler

Sağlıklı beslenme konusunda her gün yeni bir bilgi okuyoruz, duyuyoruz.

İşte sağlıklı beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar.

Sağlıklı beslenme konusunda her gün yeni bir bilgi okuyoruz, duyuyoruz.

Yumurta yeme, kolesterolün yükselir: Yumurta yıllardır kolesterolü yüksek beslenmenin sembolü olarak kabul edilmiş ve tüketimi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalar günde 1 yumurta tüketen kişilerde serumdaki toplam kolesterol , LDL kolesterol ,HDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinin etkilenmediğini bildirmiştir. Yumurta kolesterolü ile kan kolesterolü arasında kesin bir ilişki bulunmadığından Amerikan Kalp Birliği tarafından kolesterol alımının <300 mg olması durumda insanların günde 1 yumurta tüketmesinde bir sakınca görmemiştir. Kolesterol artışına sebep olur düşüncesiyle bugün istenen seviyede olmayan yumurta tüketimi insan beslenmesi açısından son derece önemlidir

Sabahları aç karnına sirke veya limonlu su içmek zayıflatır: Aç karnına limonlu su içmek veya sirkeli su içmek zayıflatır görüşü toplumuzda maalesef çok yaygın fakat en büyük efsanelerden biridir. Zayıflatıcı etkisi olduğuna dair bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Bağışıklık sistemini güçlendirip güne zinde başlamanıza yardımcı olur fakat zayıflatmaz.

18.00’dan sonra yemek yemek şişmanlatır: Akşam yemek yeme saati tamamen kişinin yaşam tarzı, iş saatleri, uyku düzeni ile alakalıdır. Gece vardiyasında çalışan veya geç kalkıp geç uyuyan bir insan için akşam 18.00’dan sonra bir şey yeme demek doğru değildir. Örnek verecek olursak eğer birey gece 4.00 da uyuyorsa en son 00.00-01.00 arası bir şey yemelidir. Önemli olan kişinin yatmadan 3-4 saat önce yemekle ilişkisini kesmesi, midesini dinlendirmesi ve yatana kadar su tüketimini ihmal etmemesidir.

Sıcak su içmek yağları yakar: Yağ yakımı için sabah aç karnına sıcak su içmek yanlış bir inanıştır. İdeali oda sıcaklığında su içmektir. Yani ne soğuk ne sıcak….Su tüketimi yağ yakımını hızlandırır fakat bunun için sıcak su içmenize gerek yoktur.

İdrar söktürücü veya müshiller zayıflatır: İdrar söktürücü yani diüretik ilaçlarla veya ağızdan alınan laksatif (bağırsak yumuşatıcı ,ishal yapan) ilaçlarla sağladığınız ağırlık kayıpları sadece sudur, yağ değildir. Bu yüzden geçici bir ağırlık azalışı sağlayabilir fakat yalancı kilo azalması dediğimiz durumdur. Ayrıca zayıflama amacı ile bu ilaçları kullanmak potasyum ve su kaybına sebep olarak sizi hasta eder.

Light ürünler zayıflatır: Zayıflamak için sık sık tüketilen light ürünler tam tersine kilo almanıza sebep olabilir.Light ürün demek yağı veya şekeri azaltılmış kalorisi normal ürünlere göre daha düşük ürün demektir.Fakat kalorisizdir anlamına gelmemektedir.Bu yüzden kraker veya bisküvi light diye istediğim kadar yiyebilirim zararı olmaz düşüncesi yanlıştır.