Sağlık Turizmi Konseyi heyeti, turist hastaları ziyaret etti

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyeti, Kurban Bayramı nedeniyle, ülkede bulunan “sağlık turistleri” ile yaşlı hastaları ziyaret etti.



Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Prof. Dr. Mesut Yalvaç ve Özgü Bayraktar’ın yaptığı ziyarette hastalara çeşitli hediyeler de verdi.



Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Kurban Bayramı’nın, ülke ve bütün İslam alemi için yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin pekiştirildiği özel bir dönem olduğunu kaydetti.



Savaşan, “Milli, dini ve insani hassasiyetlerimizi hatırlamak, gelenek ve kültürel değerlerimizin manasını evlatlarımızın kavramasını sağlamak hepimizin görevidir” dedi.



Kurban Bayramlarının, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılan, sevinçler kadar sıkıntıların da paylaşıldığı günler olduğunu vurgulayan Savaşan, toplumda birlik, dirlik, dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunun vücut bulduğu, ortak değerlerin anımsandığı böylesi önemli bir bayram gününde sağlık hizmeti almak için Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden sağlık turistleri ile bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.