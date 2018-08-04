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“Sağlık turizmi geliştirilmeli”

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Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede sağlık turizmi konusunda ciddi bir potansiyelin olduğunu belirtti ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

“Sağlık turizmi geliştirilmeli”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Görüşmede, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, turizmin ülke ekonomisi için en hayati sektörlerden biri olduğunu belirterek, sağlık turizminin de turizm sektörünü oluşturan önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizdi. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanda ciddi bir potansiyelin var olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bunun için de Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık turizmiyle ilgili var olan potansiyelin değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
 

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