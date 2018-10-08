“Sağlık turizmi, ekonomik krize can simidi olabilir”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, sağlık ve spor turizmi alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması halinde 700 milyon dolar olan turizm gelirlerinin kısa sürede dört katına çıkartılabileceğini söyledi

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Yurt Dışı Tanıtım Ofisi yetkilileri ile bir araya gelerek, Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Turizmi’nden daha fazla pay alabilmesi ve turizm gelirlerinin arttırılmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi.

Konseyden yapılan açıklamaya göre; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da bir bölümüne başkanlık yaptığı toplantıda turizm gelirlerinin arttırılmasının, ülkede yaşanan ekonomik krizden çıkılmasına can simidi olabileceği konusunda görüş birliği sağlandığına yer verildi.

“TURİZM GELİRLERİMİZİ 4 KATINA ÇIKARABİLİRİZ”

Açıklamada mevcut kitle turizmi ve diğer turizm alanlarındaki faaliyetler devam ederken, katmadeğeri yüksek Sağlık ve Spor Turizmi alanlarıyla ilgili gerekli adımların atılması halinde 700 milyon USD civarlarında olan turizm gelirlerinin kısa sürede 4 katına çıkartılabileceğini söyleyen Konsey Başkanı Yrd. Doç. Dr Ahmet Savaşan’ın, yurt dışı tanıtım ofisi yetkilileri ile hedef pazarlar ve rekabetçi üstünlükler konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söylediği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs’ın medikal, spa, wellness, gastronomi ve sağlıklı beslenme, spor ile ileri aktif yaşam turizmi, spor gibi alanlarda önemli potansiyeli bulunduğu konusunda bakanlık ve sektörün aynı fikirde olduğunun altını çizen Savaşan, bu alanların tanıtılması için konsey ile yurt dışı tanıtım ofisleri arasında işbirliğinin arttırılacağı yönünde prensip kararı alındığını söyledi.

“TÜRKİYE’DEKİ GİBİ SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİK EDİLMELİ”

Türkiye’de olduğu gibi devletin gerçekten bu alanı bir an önce desteklemesi, teşvik etmesi ve denetlemesi gerektiğini vurgulayan Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, THY’nin de uygulamalarının KKTC’ye genişletmesi için Ulaştırma Bakanlığı’nın girişimde bulunulması gerektiğine dikkat çekti.

“30 MİLYON KİŞİ SAĞLIĞI İÇİN SEYAHAT EDİYOR”

30 milyon insanın sağlık için ülkeleri dışına çıktığını ifade eden Savaşan, “sağlık turizmine harcanan para 500 milyar doları aşmıştır. Bu da kişi başı 15 bin dolara denk geliyor. Kuzey Kıbrıs için dört beş saatlik uçuş mesafesinde yaşayan 1.5 milyar insan sağlık ve spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Bu alanların sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için sektör, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bütün paydaşların eşgüdüm içinde çalışması son derece önemli. Konsey olarak bizler daha fazla çalışmaya, üretmeye ve işbirliğine hazırız” dedi.

Toplantıya yurt dışı temsilcilerinin tümü katıldı.