Sağlık turizmi alanında 20 yeni anlaşma

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan ve beraberindeki heyet iki gün boyunca devam eden B2B görüşmelere katıldığı ve 40’dan fazla ülke temsilcisiyle ayrı ayrı görüşerek 20 yeni anlaşmaya imza attığı bildirilirken, hedefin KKTC’ye 5 Milyon Euro kazandırmak olduğu bildirildi

Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarına sektör temsilcileri ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC’ye 5 Milyon Euro kazandırmak hedefiyle 20’den fazla ülke ile yeni anlaşmaya imza attı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyetinin katılımıyla Antalya'da bu yıl ikincisi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen organizasyona Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Uluslararası Anlaşmalar Hukuk Danışmanı Av. Hasan Özyiğit ile Rus Ülkeler Koordinatörü Madina Gumarova’nın katıldığı belirtildi. Aynı açıklamada Savaşan ve beraberindeki heyetin iki gün boyunca devam eden B2B görüşmelere katıldığı ve 40’dan fazla ülke temsilcisiyle ayrı ayrı görüşerek 20 yeni anlaşmaya imza attığına yer verildi.

Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkeleriyle anlaşma yapıldı...

50 bin ikili iş görüşmesi ve 20 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefiyle Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda Kuzey Kıbrıs’ın da sağlık, spor ve alternatif turizm olanaklarını en etkin şekilde tanıtma imkanı bulduğunun altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, yeni anlaşmaların Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerini ile imzalandığını belirtti.

Anlaşmalar üye hastane, klinik ve otelleri kapsıyor...

Yapılan anlaşmaların Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye hastane, klinik ve otellere yurt dışından sağlık turisti gönderilmesini kapsadığına vurgu yapan Savaşan, “yapılan anlaşmalar sayesindeKuzey Kıbrıs’a plastik cerrahi, tüp bebek, diş, kalp, radyoterapi, wellness ve sağlıklı yaşam köyleri gibi alanlarda 1000 yeni sağlık turisti gönderilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.