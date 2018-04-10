banner107
Attack yaptılar
Attack yaptılar
20 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
40 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
277 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
50 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
90 0
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
2019 Yeni Kasa Mercedes-AMG G63 büyülüyor
39 0
Objektifimizden yansıyanlar
Objektifimizden yansıyanlar
64 0
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
Korhan’lı gecelere doyum olmuyor
48 0
banner82
banner147

Sağlık turizmi alanında 20 yeni anlaşma

banner27

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan ve beraberindeki heyet iki gün boyunca devam eden B2B görüşmelere katıldığı ve 40’dan fazla ülke temsilcisiyle ayrı ayrı görüşerek 20 yeni anlaşmaya imza attığı bildirilirken, hedefin KKTC’ye 5 Milyon Euro kazandırmak olduğu bildirildi

Sağlık turizmi alanında 20 yeni anlaşma
banner137

Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarına sektör temsilcileri ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC’ye 5 Milyon Euro kazandırmak hedefiyle 20’den fazla ülke ile yeni anlaşmaya imza attı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre; 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyetinin katılımıyla Antalya'da bu yıl ikincisi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen organizasyona Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Uluslararası Anlaşmalar Hukuk Danışmanı Av. Hasan Özyiğit ile Rus Ülkeler Koordinatörü Madina Gumarova’nın katıldığı belirtildi. Aynı açıklamada Savaşan ve beraberindeki heyetin iki gün boyunca devam eden B2B görüşmelere katıldığı ve 40’dan fazla ülke temsilcisiyle ayrı ayrı görüşerek 20 yeni anlaşmaya imza attığına yer verildi.

Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkeleriyle anlaşma yapıldı...

50 bin ikili iş görüşmesi ve 20 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefiyle Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda Kuzey Kıbrıs’ın da sağlık, spor ve alternatif turizm olanaklarını en etkin şekilde tanıtma imkanı bulduğunun altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, yeni anlaşmaların Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerini ile imzalandığını belirtti.

Anlaşmalar üye hastane, klinik ve otelleri kapsıyor...

Yapılan anlaşmaların Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye hastane, klinik ve otellere yurt dışından sağlık turisti gönderilmesini kapsadığına vurgu yapan Savaşan, “yapılan anlaşmalar sayesindeKuzey Kıbrıs’a plastik cerrahi, tüp bebek, diş, kalp, radyoterapi, wellness ve sağlıklı yaşam köyleri gibi alanlarda 1000 yeni sağlık turisti gönderilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.