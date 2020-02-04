Sağlık turistlerinden 10 Milyon Euro gelecek

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan, imzaladıkları anlaşmalarla 2020 yılında 1000 yeni sağlık turistinden 10 Milyon Euroluk ek gelirin ülkeye kazandırılabileceğini söyledi

EMITT Fuarı’nda yeni anlaşmalara imza atan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, hükümetin bu alanı güçlendirme kararlılığı göstermesi halinde imzalanan anlaşmalardan 2020 yılında 10 Milyon Euro ek gelirin ülkeye kazandırılabileceğine dikkat çekti.

Kıtalararasındaki inanç yollarının kesiştiği konumu, güzellik tanrıçası Afrodit’e hayat, Shakespeare ile Leonardo Da Vinci’nin eserlerine ilham veren 10 bin yıllık köklü geçmişi ile Kuzey Kıbrıs’ın tarihin her döneminde olduğu gibi halen cazibesini koruduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizm ve yükseköğrenim alanlarında nüfusunun 2-3 katı turist ağırlamayı ve buradan elde ettiği gelirlerle de dış ticaret açığını kapatmayı başardığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın günümüz gezginlerinin değişen taleplerini gerek hükümet ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın verdiği destek, gerekse de sektörün ortaya koyduğu büyük özverilerle karşılama noktasında önemli adımlar attığını belirten Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın başta sağlık olmak üzere, spor, kültür, inanç gibi alternatif alanlarda her geçen gün daha fazla ülkeden turist tarafından tercih edildiğine dikkat çekti.

Sağlık Turizmi’nin; yarattığı katma değer, istihdam ve döviz girdisi bakımından Kuzey Kıbrıs ekonomisine gün geçtikçe daha fazla katkı yapan stratejik bir sektör haline geldiğine işaret eden Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık Turizmi gelirlerinin 50 milyon Euro’yu aştığının altını çizdi.

Hükümetin bu alanı güçlendirme kararlılığını sürdürmesi halinde Sağlık Turizmi Konseyi’nin imzaladığı anlaşmalar ile 2020 yılında 1000 yeni sağlık turistinden 10 Milyon Euroluk ek gelirin ülkeye kazandırılabileceğine işaret eden Ahmet Savaşan, söz konusu 10 Milyon Euro’nun, ABD, Almanya, İngiltere, Dubai, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gana, Çin gibi ülkelerden gönderilecek sağlık turistlerinden elde edileceğini belirtti.

Söz konusu harcamaların konseye üye tüp bebek merkezlerinde, üniversite ve özel hastaneler, oteller ile acentelerde yapılacak harcamalardan elde edileceğini de belirten Ahmet Savaşan, bu gelirlerden restoranların, ulaşım hizmeti veren kuruluşların, esnafın ve diğer ilgili sektörlerin de büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.