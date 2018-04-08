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“Sağlık sosyal devletin en temel unsurlarından”

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Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, devlet eliyle sağlığın özelleştirilmesine yönelik idare ve çeşitli çıkar çevreleri tarafından yapılacak her türlü girişimin karşısında olacaklarını belirterek “Sağlık sosyal devletin en temel unsurlarından” dedi

“Sağlık sosyal devletin en temel unsurlarından”
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış, sağlık hizmetlerinin sosyal devletin en önemli ve temel unsurlarından olduğunu vurguladı.
Dr. Varış yazılı açıklamasında, sendika olarak sosyal devlet anlayışına bağlı kalarak kamusal sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde ve yeni kamu sağlık merkezlerinin kazanımında her türlü desteği vereceklerini kaydetti.
Varış, ancak devlet eliyle sağlığın özelleştirilmesine yönelik idare ve çeşitli çıkar çevreleri tarafından yapılacak her türlü girişimin karşısında olacaklarını da kaydetti. 
Giderek artan nüfusa ve artan hasta sayısına rağmen kamu sağlık merkezlerinde hekim istifalarıyla kadroların giderek azaldığını, alt yapı sorunları bulunduğunu dile getiren Varış, 
“42 yıl önce hizmete giren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin zaman içerisinde yıprandığı, gelmiş geçmiş hükümetler tarafından olması gereken düzeyde alt yapı yenileme çalışmaları yapılmadığı ve genel anlamda çağımızın gerektirdiği modern teknolojiyi yakalayamadığı gerçeği ortadadır” dedi.
Varış, sosyal devlet anlayışından taviz verilmeden yeni bir devlet hastanesinin gerekli olduğunu kaydetti. 
Varış, ülkenin sağlık sorunlarının ancak sağlık hakkının herkese eşit, ulaşılabilir ve nitelikli olarak sunulması ile çözülebileceğini de belirtti.

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