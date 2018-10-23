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"Sağlık siyaset üstü tutulması gerek"

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığın siyaset üstü tutulması gereken bir hizmet olduğunun altını çizerek, yıllardır sağlığın devlet politikasından uzak tutularak, her döneme göre farklı şekillendiğini söyledi

"Sağlık siyaset üstü tutulması gerek"
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu - İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Serdaroğlu, yeni yönetim kurulu ile bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Sağlık ve eğitimin topluma hizmet veren en önemli kurumlar olduğunu belirten Serdaroğlu, sağlık alanında istenilen noktaya gelmek için başta sivil toplum örgütleri olmak üzere her kesime büyük görev düştüğünü kaydetti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, toplumsal mücadelede sivil toplum örgütleri ve sendikaların önemli bir yeri olduğunu, Kamu-İş Sendikası’nın da 30 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. 

Sağlığın siyaset üstü tutulması gereken bir hizmet olduğunun altını çizen Besim, yıllardır sağlığın devlet politikasından uzak tutularak, her döneme göre farklı şekillendiğini söyledi.

Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için işyeri hekimliğinin önemli olduğunu, sağlık alanında işbirliği ile ilerleme kaydedilebileceğini sözlerine ekledi.

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