"Sağlık sistemi 14 Mart'ın bayram olarak kutlanmasına uygun değil"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Gürkut, “Hekimler 100 yıl önce başlattığı yürüyüşü devam ettiriyor. Ne Kıbrıs’taki ne de Türkiye’deki sağlık sistemi bu günün bayram olarak kutlanmasına uygun değil… Mutlu değiliz” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hekimlerin sadece sağlıktaki ve meslekteki sorunların aşılmasında değil ülkenin, dünyanın sorunlarının aşılmasında da sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Gürkut, “Hekimler, mesleklerinin doğası gereği yaşamdan yana olmak, savaşlara karşı barışı, karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti savunmak zorunda” dedi

Kıbrıs tarihinin birçok hekimin toplumsal ve siyasi mücadelesinin izini taşıdığını belirten Gürkut, “Tıbbiyede öğretilen evrensel etik değerler ve edilen Hipokrat Yemini hekimlerin demokrasinin, barışın, eşitliğin ve aydınlanmanın önemli temsilcileri olmasını gerektiriyor” şeklinde konuştu.

Tıp Bayramı’nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Gürkut, “Hekimler 100 yıl önce başlattığı yürüyüşü devam ettiriyor. Ne Kıbrıs’taki ne de Türkiye’deki sağlık sistemi bu günün bayram olarak kutlanmasına uygun değil… Mutlu değiliz” dedi.

“Mesleğimizi seviyoruz” vurgusunda bulunan Gürkut, “Daha iyi şartlarda meslek icra edeceğimiz günler için mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“TIP MENSUPLARININ YURT SAVUNMA HAREKETİ OLARAK BAŞLATTIĞI 14 MART’IN ÜZERİNDEN 100 YIL GEÇTİ”

Modern tıp eğitim veren okulun 14 Mart 1827’de, Osmanlı döneminde açıldığını, bu tarihten 92 yıl sonra tıbbiye öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde 1919’da işgal altındaki İstanbul’da bir yürüyüş düzenlendiğini belirten Gürkut, tıp mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart 1919’un üzerinden 100 yıl geçtiğini söyledi.

Bugün Türkiye’de, Türk Tabipleri Birliği üyelerinin savaş karşıtı söylemleri nedeniyle yargılandığını, bazı yöneticilerin ceza aldığını kaydeden Gürkut, “Biz yaşamı savunmak zorundayız. Yaşamı uzatmak, iyileştirmek için bu mesleği yapıyoruz. Bir hekim taraf olacağı tek savaş yaşam savaşıdır. Şiar edinilmesi gereken bir konu hakkında açıklama yapan hekimlerin yargılanması üzerinde durulması gereken bir konu” dedi.

ÖĞRENCİ HİKMET’İN VE TIP MENSUPLARININ YÜRÜDÜĞÜ YERDE YÜRÜNECEK

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği’nin bu yıl kutlama yapmak yerine yürüyüş düzenleyeceğini belirten Özlem Gürkut, öğrenci Hikmet’in önderliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy’e düzenlenen yürüyüşün 100’üncü yıldönümünde İstanbul’da aynı yerde yürüyüş düzenleneceğini söyledi.

Kıbrıslı Türk hekimlerin de bu yürüyüşe destek vermek üzere eş zamanla bir yürüyüş gerçekleştireceğini kaydeden Gürkut, 17 Mart Pazar günü saat 12.00’de Girne kapısından Surlariçi’ne yürüneceğini belirtti.

SARAY OTEL’DEKİ BALOLARDAN BUGÜNLERE...

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık sisteminde yaşanan sorunları, mesleğin sorununu dile getirdiklerini, çözüm önerilerini ortaya koyduklarını belirten Özlem Gürkut, meslek örgütü olarak hekimlerin mesleki ve sosyo-kültürel gelişimleri için de organizasyonlar düzenlediklerini belirtti.

1956’de kurulan Kıbrıslı Türk Hekimleri Birliği’nin daha sonra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olduğunu anımsatan Gürkut, “İngiliz yönetiminin yasalarına göre bu örgüt 21 hekimle kurabilirdi ancak bu sayıya ulaşılamadı. Birlik 20 hekim bir de veteriner hekimle kuruldu. Kıbrıslı Türk Hekimler Birliği 1976’da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ismini aldı. Yasamız da bu tarihte Cumhuriyet Meclisi’nden geçti. 1974’lerden önce hekimlerin Saray Otel’de düzenlenen balolarda kutladığı 14 Mart tıp bayramı 1990’ları başından itibaren Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin önderliğinde hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor” dedi. Gürkut, Türkiye’de 14 Mart’ın 1976’dan beri tıp haftası olarak kutlandığı bilgisini de verdi.

HEKİMCE ARTIK E-BÜLTEN

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Özlem Gürkut, birliğin yayını olan “Hekimce” dergisinin isminin yaşatılmasına önem verdiklerini söyleyerek, bu dönemde ilk kez derginin çevre dostu uygulamayla kağıt şeklinde değil, e-bülten şeklinde hazırlandığın, her ayın son günü de üyelerin e-maillerine gönderildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gürkut, “Hekimce’yi bilgisayardan, cep telefonlarından okunabilecek bir bülten haline getirdik. Gelecek günlerde bunu halkla da buluşturma hedefimiz var” dedi.

Özlem Gürkut, tıbbi dergi olan “Cyprus Journal of Medical Sciences”ı 4 ayda bir yayımlamaya devam ettiklerini söyledi.

BİRLİK BÜNYESİNDE KOMİTELER OLUŞTURULDU…

Ülkede binin üzerinde hekim olduğunu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin faaliyetlerinin sadece yönetim kurulu düzeyinde sınırlı kalmasının doğru olmadığını ifade eden Gürkut, birlik bünyesinde “kronik hastalıklar ve hipertansiyon”, “antibiyotik ve enfeksiyon hastalıkları” gibi her branşa göre gruplar oluşturduklarını kaydetti.

Gürkut, “Gençlerin alkol veya madde bağımlılığı, ülkede şiddetin tırmanıyor olması hep gündemde. Bunu ele alacak spesifik çalışma gruplarının olması daha verimli ve etkili sonuçlar ortaya çıkaracak” şeklinde konuştu.

Hukuk komitesi de oluşturduklarını, komitede diğer meslek örgütlerinden temsilcilerinde olduğunu kaydeden Gürkut, ilk olarak Tabipler Birliği Yasası’nı ele aldıklarını ve güncellemeyi tamamladıklarını belirtti.

“HER HEKİMİN TABİİ OLDUĞU ŞARTLAR FARKLI… ÇALIŞMA HUZURU KALMADI”

Kıbrıs Türk hekimleri arasında değerli, mesleğini severek yapan meslektaşları olduğunu söyleyen Gürkut, “Çalışma şartları bizi mutlu edecek düzeyde değil. Ne özelde ne de kamuda… Hastalar aldığı hizmetten mutsuzluğu bizim verdiğimiz hizmetten tatminsizliğimizi getiriyor. Sürekli değişen yasalar ve çalışma koşulları nedeniyle neredeyse her hekimin tabii olduğu şartlar, emeklik yaşı, ücretler farklı… Ama hepimiz aynı yerde görev yapıyoruz. Çalışma barışı kalmadı. Gündemde olan kamu reformu da bizi endişeye sevk ediyor” dedi.