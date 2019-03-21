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Sağlık için yürüyün

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Toplum olarak ne yazık ki spor yapma alışkanlığımız pek yok. Oysa ki yürüyüş hem en ekonomik, en ulaşılabilir hem de en sağlıklı fiziksel aktivitelerin başında geliyor.

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Sağlık için yürüyün
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Bu hafta sizlere yürüyüşün faydalarını aktaracağım. Ama en başta sizlere ulaştırmak istediğim mesaj; yürüyüşü hayatınızın bir parçası haline getirin. İnanın zamanla size sağladığı faydaları gerek bedenen gerekse psikolojik olarak hissedeceksiniz.

Egzersiz veya fiziksel aktivite özellikle kardiyovasküler dolaşımı hızlandırarak oksijen ve besin öğelerinin tüm vücut dokularına ulaşmasını sağlar. Buna bağlı olarak vücut çalışma hızı artar, kalp kası güçlenir ve akciğerlere oksijen giriş çıkışı da artar.

Özellikle kilo vermek isteyen ve de bölgesel incelmek isteyen kişiler mutlaka doğru bir beslenme tedavisine yürüyüş yapmayı da eklerlerse yağ yakımını hızlandıracağı ve daha hızlı bir şekilde ince görünüme kavuşacağını söylemeliyiz.

Düzenli yapılan yürüyüş diyabet ve kalp hastalıklarından korur

Yürüyüş yapmanın sağlık için bilimsel olarak kanıtları oldukça fazla ;

  • Her gün 30 dakika yürüyüş, insülin hormonunun vücuttaki işlevini kolaylaştırır, kan şekerini dengeler.
  • Stres ve sinirliliği azaltır, buna bağlı kan basıncını dengeler ve kalp hastalıklarından koruyucu etki gösterir.
  • Felçten korur.
  • Hormonal metabolizmaya etkisi üzerine meme kanser riskini azaltır.
  • Besin emilimi yürüyüşe bağlı hızlanır ve bağırsaklardaki geçiş artar buna bağlı dışkılama kolaylaşır ve düzenli bağırsak hareketlerine bağlı kolon kanserine yakalanma riski azalır.
  • Kas, iskelet sistemini korur.
  • Stres, depresyon ve sinirlilik azalır.
  • Kemik erimesinden korur.
  • Konsantrasyonu artırır.

Yürüyüş yapmadan önce dikkat!

  • Mutlaka sağlık kontrolünden geçin (özellikle 40 yaş ve üzeri bireyler)
  • Yürüyüş öncesi hafif ısınma ve esneme egzersizleri yapın böylelikle kas yaralanmalarını ve de kalp-damar sistemini egzersize hazırlamış olursunuz.
  • Sabah yürüyüşleri özellikle vücut çalışma hızının daha da hızlanmasını sağlar. Yapılan araştırmalarda sabah aç karnına yapılan yürüyüşler yağ yakımını daha etkili olduğu vurgulanmıştır.
  • Yürüyüşten en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmalısınız aksi takdirde vücut fazla zorlanıyor ve zarar görme riski artıyor.
  • Açık hava yürüyüşlerini tercih edin. Böylelikle oksijen alımınız daha fazla artar ve yağ yakımı normal kapalı oda yürüyüşlerine göre hızlanır.
  • Yürüyüş esnasında kalp veya vücudun başka bir yerinde ağrı, nefes darlığı ve zorluğu, çarpıntı, baş dönmesi gibi problemleri hissederseniz dinlenin yürümeyin ve yardım isteyin.
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