Sağlık Bakanlığı: Tütün kalbinizi kırar

SAĞLIK BAKANLIĞI: “TÜTÜN KALBİNİZİ KIRAR”

31 MAYIS 2018 DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ…

Sağlık Bakanlığı, tütün kullanıcılarının ciddi sağlık sorunları yaşamakta, genç yaşta ölmekte ve ailelerini zor durumda bıraktığı gibi, toplumun gelişimini de olumsuz etkilemekte olduklarını vurguladı.

Bakanlık, tütün ve tütün ürünlerinin sadece kullanıcısının değil pasif olarak dumanına maruz kalanların da sağlıklarını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

HER YIL 7 MİLYON KİŞİ TÜTÜN YÜZÜNDEN ÖLÜYOR

Mesajda, tütün kullanımının tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biri olduğu belirtilerek, her yıl 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı hayatını kaybettiği, bu ölümlerin 6 milyondan fazlasının direkt tütün kullanımına bağlı, 890 bininin ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlar olduğu kaydedildi.

Mesajda, dünyadaki 1.1 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkeler olduğu ve tütüne bağlı ölümlerin en çok bu ülkelerde gerçekleştiği belirtildi.

Mesajda, pasif tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal bulunduğu, bu kimyasallardan 250’sinin sağlığa zararlı olduğu ve en az 50’sinin de kansere sebep olduğu vurgulandı.

Yetişkinlerde pasif tütün dumanının koroner kalp hastalığı ve akciğer kanseri gibi ciddi kardiyovasküler ve respiratuar hastalıklara, yenidoğanlarda ani ölümlere, hamilelerde düşük doğum ağırlığına sebep olduğuna dikkat çekildi.

“Unutmayın, tütün kalbinizi kırar” denilen mesajda, sigaranın koroner kalp hastalığı, inme ve periferik arter hastalıklarının gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 12 sinin aktif ya da pasif tütün içimine bağlı olduğu belirtildi.

EBEVEYNLER ÖRNEK OLMALI

Çocuklara ve gençlere tütüne hiç başlamamaları için ebeveynlerin örnek olması gerektiği vurgulanarak, tütünün zararlarını anlatılmasının önemine dikkat çekildi.

HASTANEDE TÜTÜN BIRAKMA HİZMETİ VERİLİYOR

Mesajda, tütün içenlerin tütünü bırakmak için yardıma ihtiyaçları olduğu belirtilerek Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda ciddi bir mücadele başlattığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde göğüs hastalıkları polikliniği bünyesinde tütün bırakma hizmeti verilmeye başlandığı ifade edildi.

Bu hizmetleri artırabilmek ve ada geneline yaygınlaştırabilmek amacıyla bu konudaki hekim ve sağlık alanında hizmet verenlere eğitim desteğine devam edileceği vurgulandı.

YARINDAN İTİBAREN DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMEYE BAŞLANIYOR

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, bakanlık bünyesindeki eğitmen hemşirelerin yarından itibaren her hafta sağlık merkezlerinde tütün ve tütün ürünlerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili eğitim ve bırakmak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti verecekleri kaydedildi.

Bakanlığın tütün ve tütün ürünleri ile ilgili denetimleri 2 Şubat’tan bu yana arttırdığı, 22 Mayıs itibarıyla 612 işyerinin denetlendiği, 80 işyerine 148 bin 907 TL para cezası kesildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın “Nefesini Özgür Bırak” kampanyası çerçevesinde 2 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da LTB önünden başlayacak yürüyüş düzenlediği de açıklandı.