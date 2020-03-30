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Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

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Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Mart'tan bu yana  evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi  tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole  kalmasının gerekli görüldüğünü duyurdu

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru

Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Mart'tan bu yana  evde izolasyon sürecinde bulunanlar ve bu süreyi  tamamlayanların 7 gün daha aynı koşullarda izole  kalmasının gerekli görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayeti olanların Sağlık Bakanlığı’na bağlı 1102 numaralı ihbar hattını arayarak durumlarını aktaracakları ve bakanlık tarafından gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

OTELLERDEKİ ÖĞRENCİLERE TEST YAPILACAK

Açıklamada, yine 18 Mart 2020 Bakanlar Kurulu kararına göre otelde izolasyonda kalanların ise 14. günü tamamladıklarında testleri yapılacağı ve sonuçlarının ardından bir gün sonra evlerine gidebilecekleri; ancak evlerine gittikten sonra 7 gün daha evlerinde izole edilecek ve evlerinde izolasyon kurallarına uyacakları belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, otellerden alınacak kişilerin uyması gereken kurallara da yer verildi ve "Otelden ayrılan kişiler evlerine giderken 1 kişi tarafından alınacak ve aracın arka koltuğunda oturarak maske ve eldiven kullanacaktır. Gerek evde gerekse otellerde karantina süresini dolduran vatandaşlarımızın market ve eczane amaçlı çıkışlar dahil 7 gün daha izole koşullarına uyması gerekmektedir" denildi.

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