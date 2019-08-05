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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü ile ilgili yeni açıklama

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Sağlık Bakanlığı'ndan Batı Nil Virüsü ile ilgili yeni açıklama
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Sağlık Bakanlığı, son iki gün içerisinde hastanelere Batı Nil Virüsü şüphesi ile herhangi bir  başvurunun yapılmadığını açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, Batı Nil Virüsü teşhisi  ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi gören üç kişinin taburcu olduğu, yoğun bakımda tedavi altında bulunan diğer üç kişinin sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ve bir hastanın bilincinin açık olduğu ve hastanın ailesi ile görüştürüldüğü belirtildi. 
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlığın konu ile ilgili tüm paydaşlarla çalışmalarına  ara vermeden devam ettiği kaydedildi. 
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde belediyelerle işbirliği içinde ilaçlama ekipleri ile çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı. 

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