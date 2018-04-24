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Sağlık Bakanlığı ile belediyeler işbirliği arayışında

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Sağlık Bakanlığı ile belediyeler işbirliği arayışında
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 Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli,  Belediyeler Birliği’nde bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerle Sağlık Bakanlığı’nın sigara denetimleri dahil, sağlık ve hijyen alalındaki denetimler, yaşlılara bakım hizmeti, haşere ve sivrisinekle mücadele gibi birçok alanda işbirliği  yaptığını  belirten Bakan Besim, bu alandaki çalışmalarla ilgili  istişare  için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Bakan Besim, haşere ve sivrisinek konusunda daha önce ilgili kesimlerin katılımıyla Sağlık Bakanlığında ortak bir çalışma yapıldığını, ilaç ve insan kaynaklarının ortak kullanımıyla ilgili ülke genelinde tüm noktaların belirlenmesi için haritalama çalışmasının hayata geçirildiğini ifade etti.

Sağlık alanında yerel yönetimlerle işbirliği yapmanın önemine değinen Bakan Besim, böylelikle ülke kaynaklarının daha doğru kullanılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli, sağlığın her şeyin ötesinde olduğunu, belediyelerin koruyucu sağlık hizmetleri, çevre koşulları, hijyen gibi önemli görevleri bulunduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığı ile ilgili her konuda istişareye devam edeceklerini, Bakan Besim’in bu ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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