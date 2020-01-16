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Resveratrol

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Antioksidan; hücrelere zarar verici, serbest radikallerden veya oksidasyon gibi kimyasallerden koruyan yapıya Antioksidan denir. Antioksidanlar hücrelerdeki hasarı önleyen veya hasarı azaltıcı olarak bilinmektedir.

Resveratrol

Doğanın en güçlü antioksidanlarından olan resveratrol sağlığa iyi geldiği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Özellikle damar sağlığı yönünden çok güçlü bir antioksidandır. İyi kolesterol seviyelerini artırdığı, kötü kolesterolün damarlarda oluşturduğu negatif etkiyi azalttığı uzun süredir bilinmektedir. Özellikle Akdeniz diyetinde de önerilen kırmızı şarap resveratrolden oldukça zengindir, sanırım bu bilgi kırmızı şarabı daha çok sevmenizi sağlayacak J

Günümüzde resveratrol ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Özellikle son yıllarda gençleştirici özelliği üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Fareler üzerinde yapılan uzun dönem çalışmalarında resveratrolün yaşam süresini uzattığı gözlemlenmiştir.

Hangi besinlerde resveratrol var?

  • Siyah üzüm
  • Üzüm çekirdeği
  • Üzüm asmasının kök ve sap kısmında
  • Kırmızı şarap

Özellikle yüksek yaylalarda, organik ortamlarda güneş-soğuk ve virüs-mantar gibi patojenlerle mücadele verip yetişen üzümlerin kabuk kısımlarında yaprak ve gövdelerinde çok yüksek oranda resveratrol bulunmaktadır.

superfood ile ilgili görsel sonucu

Resveratrolün bilinen faydaları

  • Virüslerden koruyucu anti-viral özellik gösterir,
  • Mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu,
  • Kansere karşı koruyucu
  • Damar yaşlanmasını önleyici,
  • Kan inceltici,

Yapılan çalışmalar sonucunda bazı doktorlar kemoterapi alan hastalarına üzüm suyu ekstresini önerdiği bilinmektedir. Saf üzüm suyunda olduğu gibi kırmızı şarapta resveratrolden çok zengindir. Özellikle alkol seçiminizi şarap olarak tercih ettiğinizde gerek damar sağlığınız için gerekse antikanser özellik gösteren resveratrolün gücünden de faydalanmış olursunuz. Bu özellik başka hiçbir alkol ürününde bulunmamaktadır.

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