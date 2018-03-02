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Regl ağrısı en az kalp krizi kadar acılı

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Kadınların her ay menstrual döngüde yaşadıkları regl ağrısı pek çoğunun korkulu rüyasıdır. İngiliz uzmanların yaptığı açıklamaya göre ise regl döneminde yaşanan kasılmalar ve ağrılar kişiye en az kalp krizi kadar acı veriyor.

Regl ağrısı en az kalp krizi kadar acılı
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Kadınlar tarafından genellikle 'karna binlerce kez tekme yiyormuşsun' hissiyle açıklanan menstrual döngü içindeki regl kasılmaları ve ağrıları University College London'daki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. John Guillebaud'ın araştırmalarına konu oldu.

ABD merkezli dijital haber platformu Quartz'a konuşan Prof. Guillebaud, ağrılı regl döneminin (dismenore) ancak 'en az kalp krizi kadar kötü' ile tanımlanabileceğini ifade etti.

Dünyada her 5 kadından 1'inin her ay yaşadığı ve günlük yaşam kalitesini de etkilediği menstrual döngüdeki bu şiddetli ağrılar genellikle ibuprofen içerikli ağrı kesicilerle geçiştirilmeye çalışılsa da etkili sonuçlar alınamıyor. 

KISIRLIĞA BİLE NEDEN OLABİLİYOR


Prof. Guillebaud kramp hissi veren batıcı ve sancılı ağrıların yaşandığı bu döneme endometrozisin de neden olabileceğini ifade ediyor. Ovalüasyon döneminde her 10 kadından 1'inin yaşadığı bu dönem anne karnında bulunan hücrelere benzer hücrelerin vücudun herhangi bir yerinde büyümesine neden olur. 

Yumurtalıklar, mesane ve bağırsak üzeri gibi rahim dışı yerlerde büyüyen bu tabaka ağrılı regl dönemlerine, yorgunluğa, bağırsak ve mesane problemlerine ve hatta kısırlığa(infertilite) dahi neden olabiliyor.

Prof. Guillebaud, araştırmaların ve farkındalığın bu alandaki eksikliğine dikkat çekerek endometrozis tanısı koymanın ortalama bir buçuk yıl aldığını ve geç kalınan teşhis nedeniyle tedavi seçeneklerinin oldukça sınırlı kaldığını belirtiyor.

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