Ramazan Bayramı’nda metabolizmanızı zorlamayın

Hava sıcaklığını yoğun olarak hissettiğimiz bu günlerde zorlu bir oruç dönemini geride bırakıyoruz. Ülkemizde bayram denilince genellikle aklımıza yeme-içme ve zengin sofralar gelir. Genellikle düzensiz yeme saatlerinin olduğu ve aşırı besin alımlarıyla sonuçlanır…

Peki bayram günlerinde nasıl beslenmeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Hepsi bu haftaki bayrama özel yazımızda….

Bayram gününe kahvaltı ile başlayın

Kahvaltı her zaman olduğu gibi güne zinde başlamanın anahtarıdır. Bayram sabahı az yağlı peynir çeşitleri ile bol mevsim sebzesi ve tam tahıl / kepek ekmek ile yapacağınız hafif bir kahvaltı, kan şekeri seviyelerinizi ve hormon dengenizi korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca gün içinde yaşanabilecek baş ağrılarını da önlemeye yardımcı olacaktır.

Şekerlemelerle öğün geçirmeyin

Bayramlarda tatlı veya şeker ikramları olmazsa olmazlardandır. Ancak bir gerçek var ki her ikram edileni de mideye indirmek zorunda değiliz, nazikçe reddetmeyi öğrenmeli veya kabul edip çantamıza atmayı bir yöntem olarak tercih edebiliriz. Bu tip gıdalar yağ ve şeker yönünden zengin olup boş ve yüksek enerji kaynağıdırlar. Kan şekerini hızla yükseltip, takibinde hızla düşüşe yol açıp bir sonraki öğünde daha fazla besin tüketimine neden olur.

Kendinizi kontrol edin

Özellikle oruç tutan kişiler genellikle bayram günlerinde kontrolsüz besin tüketimi fazladır. Oysaki uzun süreden sonra metabolizmanızı bu düzene alıştırmalısınız ve azar azar sık sık küçük öğünler şeklinde beslenmelisiniz.

Tuzlu gıdalardan kaçının

Tuz oranının fazla olduğu yemeklerden mümkün olduğunda uzak durunuz. Tansiyon hastası bireyler havaların sıcak olduğu yaz günlerinde mutlaka bol bol sıvı tüketmeli, güneş altında çok fazla kalmamalı ve tuz tüketimlerini sıfırlamalıdırlar.

Sütlü tatlıları tercih edin

Şerbetli, yağlı hamur işleri veya çikolatalar yerine hem kalorisi daha düşük hem de sindirim sistemi yönünden güçlük çıkarmayan sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını tercih edin. Aşırı şeker veya şeker tüketimi mide ağrıları veya mide ekşimelerine neden olur. Ancak sütlü tatlı tüketiminde böyle bir problemimiz olmayacaktır.

Tabağınızda mutlaka sebze olmalı

Öğünlerinizde salata veya haşlanmış sebzelere yer verin. Posa kaynağı olan bu yiyecekler, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olup tokluk hissini artıracaktır.

Oruçtan çıktıktan sonra eski beslenme düzeninize bir anda dönmek yerine bayramın bir tür geçiş-alıştırma süreci olduğunu düşünerek hareket edin. Aşırı besin tüketiminden uzak durun.

Öğünlerinizi küçük porsiyonlar halinde tüketin ve uzun süreli aç kalmayın.

Kızartmalardan ağır et yemekleri kavurmalardan uzak durun. Bunların yerine fırın veya ızgara pişirme yöntemlerini tercih edin

Unutmayın ‘hayır’ diyebildiğiniz taktirde ve kendinizi kontrol ettiğiniz sürece, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilirsiniz. Aşırı ağır yemek tüketimi ve aşırı alkol tüketimi sindirim sistemi güçlüklerine yol açabilir, hazımsızlık ve mide ekşimelerine sebep olup bayramınız kötü geçmesine sebep olabilir.

Özellikle yazın en sıcak ayına denk gelen bayram, kronik hastalığı olan kişilerde dikkati daha fazla artırmaya çağırıyor. Kalp hastaları, şeker ve tansiyon hastaları bu süreçte beslenme ve yaşam koşullarına daha fazla dikkat etmelidirler. Ağır yemeklerden, kızartmalardan ve tatlı tüketimlerinden uzak durmalı, uzun süreli aç kalmamalıdırlar. İdrar söktürücü kullanan tansiyon hastalarının su tüketimlerine dikkat etmeli güneş altında kalmamalı ve tuzlu gıdalardan uzak durmalıdırlar.

Sağlıklı Bayramlar dilerim