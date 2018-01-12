Prof. Dr. Erişir, YDÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Ferhat Erişir getirildi

Sağlık Alanında Kıbrıs Halkının Dışa Bağımlılığını Ortadan Kaldırmayı Misyon Edinmiş Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Uluslararası Standartta Sağlık hizmeti veren seçkin uzman kadrosuna, Türkiye Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin de ilk kurucularından olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Erişir’i ekledi. Her Geçen Gün Güçlü ve Deneyimli Hekim Kadrosunu Genişleten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Olarak Göreve Başlayan Prof. Dr. Ferhat Erişir’in ayni zamanda,Yüz Germe, Burun Estetiği, Göz Altı ve Göz Üstü Torbaları ile Dudak ve Çene Operasyonlarını içeren Yüz Estetiği Uzmanlığı da bulunuyor.

6 Kişilik Hekim Kadrosu ile Tüm Onkolojik ve Komplike Ameliyatlar Gerçekleştiriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin faaliyete geçtiği günden beri modern üniteleri ve deneyimli uzman kadrosuyla sağlık hizmetleri veren Kulak Burun Boğaz polikliniği,anabilim dalının kapsamına giren bütün konularda sağlık hizmetleri verilmektedir. Değişik boyut ve özellikte kameralı endoskopik sistemler ile burun, geniz ve gırtlak gibi gizli kalmış derin bölgelerin ayrıntılı muayenelerinin, otomikroskopi yardımıyla ayrıntılı kulak muayeneleri ve küçük cerrahi işlemlerin gerçekleştirilebildiği Kulak Burun Boğaz polikliniğinde, özel ses analiz cihazlarıyla gırtlak fonksiyonlarının ölçümleri yapılabilmekte, yılda yaklaşık 10,000 hastaya poliklinik hizmeti verilmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ayrıca bugüne kadar Kıbrıs tarihinde ilk kez yapılan çok sayıda ameliyata da imza atılmıştır. Son derece komplike ve önemli kanser ameliyatları, kulak mikrocerrahileri ve burun-paranazal sinüs operasyonları başarıyla gerçekleştirilmekte, yılda yaklaşık 500 hastaya cerrahi tedavi hizmeti verilmektedir.

Prof. Dr. Ferhat Erişir Kimdir?

Prof. Dr. Ferhat Erişir, 1953 yılında Kıbrıs’ın Baf kasabasına bağlı Arodez köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Baf’ta, liseyi ise Lefkoşa Türk Lisesi’nde tamamladı. 1979 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2 yıl süre ile yurt dışında çalıştı. 1982 yılında tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne dönerek Kulak Burun Boğaz Aanabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. Uzmanlık eğitiminden sonra akademik kariyer yapmaya karar vererek, Cerrapaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda baş asistan olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında doçent ve 2001 yılında da aynı fakültede profesörlüğe yükseldi. Özel ilgi alanları arasında olan yüz estetik cerrahi ve uyku apnesi hakkında birçok çalışmalar yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir, Türkiye’de kurulan Yüz Estetik Cerrahi Derneği’nin ilk kurucuları arasındadır. 2012 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden emekli olarak Kıbrıs’a kesin dönüş yapan Prof. Dr. Ferhat Erişir’in, yüze yakın ulusal ve uluslararası bilimsel yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce, Almanca ve Yunanca bilmektedir.