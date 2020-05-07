banner411
banner69
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
Geçmeyen baş ağrılarının en büyük nedeni
16 0
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
133 0
 
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
88 0
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
184 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
29 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
57 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
banner440

Prof. Alpay Azap: "Virüse alışın çünkü bitmeyecek"

banner27

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, corona virüsü salgının başlamasından iki ay sonra açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi. 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemizin mümkün olmadığını belirten Prof. Azap, "Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek" dedi.

Prof. Alpay Azap: "Virüse alışın çünkü bitmeyecek"

 

Bilim Kurul üyesi Prof. Alpay Azap, Habertürk TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programına katıldı. Serap Belet ve Selçuk Tepeli’nin sorularını yanıtlayan, Prof. Azap, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme takvimiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

BİREYSEL TEDBİRLER BİRKAÇ YIL SÜRECEK

* Yanlış bir algı var. Salgının ‘doğal olarak’ tırmandığı, sonra aşağıya indiği ve bunun kendiliğinden olduğu sanılıyor. Bu kendiliğinden bir durum değil, alınan tedbirler sayesinde oluyor.

* Gevşetme politikalarını hayata geçirmek çok zor. İnsanların birbirleriyle temas etmesi bu salgını artırıyor. Ben insanlara 1 metreden fazla yaklaşmayacağım. Yaklaşmak zorunda kalırsam da maske takacağım. Genel tedbirler gevşetilecek ama bireysel tedbirleri birkaç yıl uygulamamız lazım.

* Berberler ilgili karar gerekli tedbirler alınırsa çok büyük sıkıntı yaratmayabilir. Ancak İtalya’da tek bir kuaförden onlarca insanın enfekte olduğunu gördük.

BU VİRÜSE ALIŞMAK ZORUNDAYIZ

* Kimse olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmasın. 100 yılda, 200 yılda dünyanın başına gelecek bir şeyi yaşıyoruz.

* 2-3 ay önceki yaşantımıza dönmemiz mümkün değil. Mevsimsel bir grip virüsüne dönüşen, insanlar arasında dolaşan bu virüse alışmak zorundayız. Virüs bitmeyecek, toplumda dolaşmaya devam edecek.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.